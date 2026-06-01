Tijelo nestale nuklearne naučnice pronađeno nakon godinu dana

Tijelo nestale radnice nuklearne laboratorije pronađeno je gotovo godinu dana nakon što je nestala bez traga, a pored njenih posmrtnih ostataka pronađen je i pištolj.

Riječ je o najnovijem u nizu misterioznih nestanaka i neobičnih smrti osoba povezanih sa nekim od najtajnovitijih američkih objekata za nacionalnu bezbjednost.

Posmrtni ostaci 54-godišnje Melise Kasijas, koja je radila u Nacionalnoj laboratoriji Los Alamos u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko, pronađeni su tokom vikenda u Nacionalnom parku Karson, oko deset kilometara od mjesta na kojem je posljednji put viđena živa 26. juna 2025. godine. Policija savezne države Novi Meksiko potvrdila je njen identitet u ponedjeljak.

U oblasti Mekgafi Ridž pronađen je i pištolj pored tijela, ali vlasti još nisu utvrdile tačan uzrok smrti niti vrijeme kada je preminula. Tijelo je pronašao planinar na području gdje ekipe američke Šumarske službe od decembra redovno rade na projektu obnove prirodnog staništa.

Human remains discovered in a remote area of Carson National Forest have been identified as those of Melissa Casias, a 53-year-old resident of Ranchos de Taos, New Mexico.



Casias had been missing since June 26, 2025.



A hiker located the remains on May 28, 2026, in the McGaffey…

Kasijasova je radila kao administrativna pomoćnica u laboratoriji osnovanoj tokom Drugog svjetskog rata za potrebe Projekta Menhetn, koja je i danas usko povezana sa američkim istraživanjima nuklearnog naoružanja.

Na dan nestanka, ova udata žena i majka obrisala je sve podatke sa svojih telefona, ostavila ih zajedno sa ličnim dokumentima i napustila svoj dom u mestu Rančos de Taos, udaljenom oko 110 kilometara sjeveroistočno od Santa Fea.

Prije toga se Markova supruga, koji takođe radi u laboratoriji Los Alamos, odvezla na posao. Navodno je potom rekla da je zaboravila službenu propusnicu i da mora da se vrati kući.

Njihova kćerka Sijera izjavila je istražiteljima da joj je majka tog dana donijela sendvič i rekla da planira da radi od kuće jer je zaboravila propusnicu.

Nadzorne kamere posljednji put su je snimile kako sama pješači istočno državnim putem 518, oko pet kilometara od kuće, u 14:20 sati po lokalnom vremenu.

Još nije poznato da li je Kasijasova posedovala pištolj pronađen pored tijela, a policija Novog Meksika nastavlja istragu i pokušava da utvrdi porijeklo oružja.

Melisa Kasijas jedna je od četiri osobe koje su posljednjih godina nestale ili iznenada preminule, a bile su povezane sa američkim vojnim i nuklearnim programima.

Među njima je i bivši radnik Los Alamosa, Entoni Čavez (79), koji je nestao bez traga nakon što je 4. maja 2025. pješice napustio svoj dom, samo sedam nedjelja prije nestanka Melise Kasijas.

Nestao je i Stiven Garsija, državni zaposlenik koji je radio za veliki državni objekat u gradu Albukerkiju. On je 28. avgusta 2025. izašao iz kuće noseći samo pištolj i bez ikakvih ličnih dokumenata, nakon čega mu se gubi svaki trag.