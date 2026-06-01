Logo
Large banner

Tijelo nestale nuklearne naučnice pronađeno nakon godinu dana

Autor:

ATV
01.06.2026 22:30

Komentari:

0
Мелиса Касијас
Foto: Privatna arhiva

Tijelo nestale radnice nuklearne laboratorije pronađeno je gotovo godinu dana nakon što je nestala bez traga, a pored njenih posmrtnih ostataka pronađen je i pištolj.

Riječ je o najnovijem u nizu misterioznih nestanaka i neobičnih smrti osoba povezanih sa nekim od najtajnovitijih američkih objekata za nacionalnu bezbjednost.

Исмет К.

Svijet

Uhapšen i drugi osumnjičeni za ubistvo biznismena iz BiH

Posmrtni ostaci 54-godišnje Melise Kasijas, koja je radila u Nacionalnoj laboratoriji Los Alamos u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko, pronađeni su tokom vikenda u Nacionalnom parku Karson, oko deset kilometara od mjesta na kojem je posljednji put viđena živa 26. juna 2025. godine. Policija savezne države Novi Meksiko potvrdila je njen identitet u ponedjeljak.

U oblasti Mekgafi Ridž pronađen je i pištolj pored tijela, ali vlasti još nisu utvrdile tačan uzrok smrti niti vrijeme kada je preminula. Tijelo je pronašao planinar na području gdje ekipe američke Šumarske službe od decembra redovno rade na projektu obnove prirodnog staništa.

Kasijasova je radila kao administrativna pomoćnica u laboratoriji osnovanoj tokom Drugog svjetskog rata za potrebe Projekta Menhetn, koja je i danas usko povezana sa američkim istraživanjima nuklearnog naoružanja.

Na dan nestanka, ova udata žena i majka obrisala je sve podatke sa svojih telefona, ostavila ih zajedno sa ličnim dokumentima i napustila svoj dom u mestu Rančos de Taos, udaljenom oko 110 kilometara sjeveroistočno od Santa Fea.

Prije toga se Markova supruga, koji takođe radi u laboratoriji Los Alamos, odvezla na posao. Navodno je potom rekla da je zaboravila službenu propusnicu i da mora da se vrati kući.

Njihova kćerka Sijera izjavila je istražiteljima da joj je majka tog dana donijela sendvič i rekla da planira da radi od kuće jer je zaboravila propusnicu.

Nadzorne kamere posljednji put su je snimile kako sama pješači istočno državnim putem 518, oko pet kilometara od kuće, u 14:20 sati po lokalnom vremenu.

Југа кошарка

Košarka

Orlovi nastavili pobjednički niz na Svjetskom prvenstvu

Još nije poznato da li je Kasijasova posedovala pištolj pronađen pored tijela, a policija Novog Meksika nastavlja istragu i pokušava da utvrdi porijeklo oružja.

Melisa Kasijas jedna je od četiri osobe koje su posljednjih godina nestale ili iznenada preminule, a bile su povezane sa američkim vojnim i nuklearnim programima.

Među njima je i bivši radnik Los Alamosa, Entoni Čavez (79), koji je nestao bez traga nakon što je 4. maja 2025. pješice napustio svoj dom, samo sedam nedjelja prije nestanka Melise Kasijas.

Владимир Путин

Svijet

Putin: Kijev otvara novu stranicu u nizu svojih zločina

Nestao je i Stiven Garsija, državni zaposlenik koji je radio za veliki državni objekat u gradu Albukerkiju. On je 28. avgusta 2025. izašao iz kuće noseći samo pištolj i bez ikakvih ličnih dokumenata, nakon čega mu se gubi svaki trag.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Melisa Kasijas

pronađeno tijelo

Nestanak

potraga

Amerika

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Исмет К. бизнисмен из БиХ отет у Њемачкој

Svijet

Uhapšen i drugi osumnjičeni za ubistvo biznismena iz BiH

1 h

0
Руски председник Владимир Путин предсједава састанком о јмерама подршке рођацима погинулих и повријеђених у нападу на колеџ у Старобељску, у Луганској области Украјине под контролом Русије, у Кремљу у Москви, у понедјељак, 1. јуна 2026. године.

Svijet

Putin: Kijev otvara novu stranicu u nizu svojih zločina

2 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током 158. обиљежавања Националног дана сјећања, у Меморијалном амфитеатру на Националном гробљу Арлингтон, у понедјељак, 25. маја 2026. године, у Арлингтону, Вирџинија.

Svijet

Prekida se vatra - oglasio se Donald Tramp

2 h

0
Мореуз Баб ел-Мандеб

Svijet

Ako Iran zatvori Vrata žalosti svijet tone u noćnu moru

2 h

0

  • Najnovije

23

02

Dizel otišao ispod 3 marke na nekim pumpama

23

01

Penzioneri nestrpljivo iščekuju poštara: Evo kada počinje isplata penzija u FBiH

22

51

CIK BiH: Stranke masovno krivotvorile potpise za kandidaturu

22

50

Više osoba ubijeno u stravičnom slučaju porodičnog nasilja: Ranjen i policajac

22

47

Ovaj predmet je imala svaka kuća, a danas opet za njim lude

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner