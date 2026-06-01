Putin: Kijev otvara novu stranicu u nizu svojih zločina

Ruski predsjednik Vladimir Putin nazvao je ukrajinske napade na gradove Starobeljsk u Luganskoj Narodnoj Republici i Geničesk u Hersonskoj oblasti namjernim i najtežim zločinima protiv djece i adolescenata.

"Izgleda da je kijevsko rukovodstvo odlučilo da otvori novu stranicu u nizu svojih zločina i da novi kvalitet sukobu namjernim i najtežim zločinima protiv djece i adolescenata prvo na pedagoškom fakultetu u Starobeljsku, a sada i u Geničesku", rekao je Putin na sastanku vlade o mjerama podrške žrtvama napada.

Gradske vlasti Geničeska saopštile su 31. maja da je jedno dijete poginulo, a 11 civila povrijeđeno u ukrajinskom napadu na četiri stambene zgrade.

Predstavnici vlasti su istakli da je riječ o namjernom napadu na gusto naseljeno područje bez vojnih objekata u blizini.

Ukrajinske snage su 22. maja napale akademsku zgradu i studentski dom Starobeljskog stručnog koledža Luganskog državnog pedagoškog univerziteta. U ovom napadu poginula je 21 osoba, a 44 je ranjeno.

(SRNA)