Logo
Large banner

Putin: Kijev otvara novu stranicu u nizu svojih zločina

Autor:

ATV
01.06.2026 22:10

Komentari:

0
Руски председник Владимир Путин предсједава састанком о јмерама подршке рођацима погинулих и повријеђених у нападу на колеџ у Старобељску, у Луганској области Украјине под контролом Русије, у Кремљу у Москви, у понедјељак, 1. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Kremlin Pool Photo

Ruski predsjednik Vladimir Putin nazvao je ukrajinske napade na gradove Starobeljsk u Luganskoj Narodnoj Republici i Geničesk u Hersonskoj oblasti namjernim i najtežim zločinima protiv djece i adolescenata.

"Izgleda da je kijevsko rukovodstvo odlučilo da otvori novu stranicu u nizu svojih zločina i da novi kvalitet sukobu namjernim i najtežim zločinima protiv djece i adolescenata prvo na pedagoškom fakultetu u Starobeljsku, a sada i u Geničesku", rekao je Putin na sastanku vlade o mjerama podrške žrtvama napada.

Доналд Трамп

Svijet

Prekida se vatra - oglasio se Donald Tramp

Gradske vlasti Geničeska saopštile su 31. maja da je jedno dijete poginulo, a 11 civila povrijeđeno u ukrajinskom napadu na četiri stambene zgrade.

Predstavnici vlasti su istakli da je riječ o namjernom napadu na gusto naseljeno područje bez vojnih objekata u blizini.

Мирјана Пајковић

Region

Mirjana Pajković nakon afere sa eksplicitnim snimcima dobila novo radno mjesto u Vladi Crne Gore

Ukrajinske snage su 22. maja napale akademsku zgradu i studentski dom Starobeljskog stručnog koledža Luganskog državnog pedagoškog univerziteta. U ovom napadu poginula je 21 osoba, a 44 je ranjeno.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rusija

Vladimir Putin

Ukrajina

Studentski dom Starobeljsk

udar na Starobeljski

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мореуз Баб ел-Мандеб

Svijet

Ako Iran zatvori Vrata žalosti svijet tone u noćnu moru

2 h

0
Грађани дијела БиХ од сада казне могу плаћати без одласка на шалтер

Društvo

Građani dijela BiH od sada kazne mogu plaćati bez odlaska na šalter

2 h

0
Жесток судар: Повријеђено дијете из аутобуса

Srbija

Žestok sudar: Povrijeđeno dijete iz autobusa

2 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Pregovori sa Iranom se ubrzano nastavljaju, Izrael i Hezbolah prekidaju sukob

3 h

0

Više iz rubrike

Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током 158. обиљежавања Националног дана сјећања, у Меморијалном амфитеатру на Националном гробљу Арлингтон, у понедјељак, 25. маја 2026. године, у Арлингтону, Вирџинија.

Svijet

Prekida se vatra - oglasio se Donald Tramp

2 h

0
Мореуз Баб ел-Мандеб

Svijet

Ako Iran zatvori Vrata žalosti svijet tone u noćnu moru

2 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Pregovori sa Iranom se ubrzano nastavljaju, Izrael i Hezbolah prekidaju sukob

3 h

0
Плажа у Бразилу на којој је ајкула откинула ногу дјечаку.

Svijet

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Ajkula otkinula nogu dječku u Brazilu - spasioce molio samo ovo

3 h

0

  • Najnovije

23

02

Dizel otišao ispod 3 marke na nekim pumpama

23

01

Penzioneri nestrpljivo iščekuju poštara: Evo kada počinje isplata penzija u FBiH

22

51

CIK BiH: Stranke masovno krivotvorile potpise za kandidaturu

22

50

Više osoba ubijeno u stravičnom slučaju porodičnog nasilja: Ranjen i policajac

22

47

Ovaj predmet je imala svaka kuća, a danas opet za njim lude

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner