UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Ajkula otkinula nogu dječku u Brazilu - spasioce molio samo ovo

01.06.2026 20:45

Плажа у Бразилу на којој је ајкула откинула ногу дјечаку.
Jedanaestogodišnji dječak napadnut je u nedjelju od strane ajkule na popularnoj i prepunoj plaži u Brazilu. Dječak je u napadu izgubio lijevu nogu, a prema riječima očevidaca, očajnički je molio spasioce da ga ne puste da umre.

Napad se dogodio oko 13.40 časova po lokalnom vremenu na plaži Pijedade u gradu Žaboatao dos Guararapes. Dječak je zadobio teške povrede u predjelu kuka. Na snimku se vidi grupa muškaraca kako izvlači nepomično tijelo dječaka na obalu, dok brojni kupači u šoku čekaju dolazak hitne pomoći.

Lokalni mediji identifikovali su dječaka kao Žoaoa Lukasa Kastora Nemezija Salesa, koji je na plaži bio sa ujakom Aldemirom Žozeom i još dvoje djece.

„Svi smo bili u moru prije napada, a ja sam upravo izašao iz vode i ostavio djecu da se kupaju“, rekao je potreseni Žoze. „Čuo sam čudan zvuk, a kada sam se okrenuo, vidio sam samo krv. Nisam ni trenutka razmišljao, odmah sam utrčao u vodu da izvučem svog sestrića. Bio je svjestan i samo me je molio da ga ne pustim da umre.“

Spasioci su pružali prvu pomoć dječaku do dolaska hitne službe, nakon čega je prevezen u bolnicu. Prema najnovijim informacijama, dječak je sada svjestan i u stabilnom stanju.

Vatrogasne službe su naglasile da je napad izvršen u zoni gdje su postavljene table upozorenja na opasnost od ajkula. Danise Alveš iz Državnog komiteta za praćenje incidenata sa ajkulama podsjetila je da je ovo 83. zabeleženi napad u državi Pernambuko od 1992. godine, od čega se čak 24 dogodilo upravo na plaži Pijedade. Ovo je treći susret sa ajkulom u ovoj državi od početka godine, prenosi Telegraf.

