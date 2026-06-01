Stiže "vremenska bomba": Spremite se za olujno nevrijeme, grad i nagli pad temperature

Autor:

ATV
01.06.2026 21:32

Облачно вријеме и олуја
Foto: Pexels

Pred nama je period veoma nestabilnog vremena, a meteorolozi upozoravaju na maksimalan oprez. Prema prognozi poznatog meteorologa amatera Marka Čubrila, region se suočava sa talasom ozbiljnih vremenskih nepogoda koje kreću već danas.

Danas nam stiže jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima, dok su na istoku regiona moguće i lokalne nepogode uz pojačan vjetar. Utorak će nam donijeti kratkotrajan predah i nešto više sunca, ali prava opasnost od ozbiljnijeg nevremena nastupa u srijedu popodne.

Meteorolog Marko Čubrilo upozorava da nas u srijedu očekuju obilne padavine u vrlo kratkom vremenskom periodu, pojava grada i snažni olujni udari vjetra, nakon čega slijedi osjetno zahlađenje.

U četvrtak i petak biće znatno svježije, dok nam za vikend stižu novi pljuskovi. Prolazna stabilizacija vremena i više sunčanih sati očekuju se tek oko 10. juna, ali već par dana kasnije moguće je novo pogoršanje. Iako smo kalendarski zakoračili u ljeto, stabilnijeg vremena i jačeg otopljenja nema na vidiku bar do polovine ovog mjeseca.

Tagovi :

Vremenska prognoza

dugoročna vremenska prognoza

nevrijeme

Republika Srpska

hladno vrijeme

