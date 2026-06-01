Ljekari porodične medicine "zavezanih ruku“: Ograničenja u propisivanju lijekova stvaraju pritisak

Magdalena Gligić
01.06.2026 20:04

Улаз у Дом здравља у Бањалуци.
Ugovori koje domovi zdravlja sklapaju sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ograničavaju ljekare u radu, a posebno u broju lijekova koji se mogu izdati na recept.

Ako prekorače planirani budžet, ljekarima, prema tvrdnjama nekih od njih, slijede kazne. Zbog toga pojedini ljekari napuštaju javne ustanove. Iz banjalučkog Doma zdravlja do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovore na pitanja o ovoj praksi.

Ljekari porodične medicine rade pod pritiskom zbog ograničenja. Ukoliko prekorače budžet za lijekove, neki ljekari strahuju od sankcija. Među onima koji su zbog ovakvih i drugih problema napustili dom zdravlja je i ljekar Rade Dujaković.

„S jedne strane, Fond je dao pravo na liječenje i lijekove, a s druge strane postoji pritisak na porodičnu medicinu da se ta potrošnja ograniči. Došlo se do paradoksalnih situacija u kojima se broje ne samo tablete, već i kapi za oči, jedinice insulina itd. Bili smo pritisnuti od Fonda i naših poslodavaca da ograničimo potrošnju“, istakao je ljekar Rade Dujaković.

Pitali smo banjalučki Dom zdravlja da li formalno-pravno postoje sankcije za ljekare koji prekorače broj recepata, ali nismo dobili odgovor. Situacija u drugim ustanovama je različita. U Doboju, na primjer, svake godine prekorače iznos, a Fond im odbija sredstva prema potpisanom ugovoru, ali još ne kažnjavaju ljekare.

„Mi u ovoj ustanovi teret tih troškova još nismo prebacivali na doktore, odnosno nismo ih kažnjavali. Analize su pokazale da su prekoračenja u najvećoj mjeri učinjena u cilju održavanja kvaliteta zdravstvene zaštite“, kazao je direktor Doma zdravlja Doboj Vladimir Marković, dodajući da ne isključuje mogućnost da će to morati da čine u budućnosti.

U Fondu zdravstvenog osiguranja RS navode da porodični ljekari direktno utiču na troškove lijekova na recept. U ugovorima je naveden budžet za lijekove, uz odredbu da rizik prekoračenja ugovorenih sredstava zdravstvene ustanove i Fond dijele u omjeru 50:50 odsto.

„To ne znači da su doktori ograničeni u propisivanju recepata; oni imaju obavezu da propišu lijek koji je neophodan. Ljekari su dužni propisivati terapiju prema medicinskim indikacijama i u racionalnim količinama. Ljekar ne smije uskratiti pacijentu neophodan lijek, niti bi zbog toga smio biti kažnjen od strane rukovodstva ustanove“, naveli su iz FZO RS.

Iz Sindikata zdravstvenih radnika kažu da nisu upoznati sa slučajevima odbijanja dijela plate ljekarima porodične medicine, niti su dobili pisane pritužbe. Međutim, ističu da je problem u samim ugovorima između domova zdravlja i Fonda, koji ljekare ograničavaju u radu. Poručuju da liječenje ne bi smjelo biti ograničeno, već dostupno svim građanima.

