Stručnjaci otkrili trikove: Evo kako da uštedite tokom krečenja

Svako ko je bar jednom krečio zidove – ili namještaj – zna koliko može biti frustrirajuće kada se četkice i valjci osuše već nakon kratke pauze.

Dovoljno je nekoliko sati izloženosti vazduhu da se boja stvrdne, dlačice postanu krute, a alat praktično neupotrebljiv. Osim što to usporava posao, često znači i dodatni trošak jer mnogi tada jednostavno bacaju četkice i kupuju nove.

Scena Evo od čega je bolovala Sejda Bešlić: Životnu bitku vodila duže od Halida

Međutim, stručnjaci tvrde da postoji vrlo jednostavan trik kojim se može spriječiti sušenje alata tokom pauze u radu – i za njega nije potrebna nikakva posebna oprema. Sve što treba je obična kesa za smeće.

Ključ problema je kontakt boje sa vazduhom

Savjet je na portalu House Digest podijelio Rič Votson, zadužen za informacije o proizvodima i tehničke usluge u kompaniji Sherwin-Williams.

Prema njegovim riječima, ključ problema je kontakt boje sa vazduhom. Kada četkice, valjci ili posude za boju ostanu nezaštićeni, boja vrlo brzo počinje da se suši, posebno tokom toplijih dana ili u prostorijama sa dobrom ventilacijom.

Rješenje je iznenađujuće jednostavno: čim napravite pauzu, sav alat treba staviti u plastičnu kesu i dobro je zatvoriti kako vazduh ne bi ulazio unutra.

Svijet Najopasnije destinacije za turiste u Evropi: Italija prednjači kada je u pitanju džeparenje

– Ako koristim posudu za valjak, uzmem običnu kesu za smeće i u nju stavim sve: posudu, držač valjka sa valjkom i četkice. Važno je dobro zatvoriti kesu kako bi se spriječio ulazak vazduha – objasnio je Votson.

Na taj način boja ostaje vlažna, a alat spreman za nastavak rada čak i nakon više sati pauze. Stručnjaci ističu da je ovo posebno korisno kod višednevnog krečenja, kada ljudi često ne žele svaki dan detaljno da peru sav alat.

Dodatni trik

Postoji i dodatni trik za one koji planiraju da nastave krečenje sljedećeg dana. Umjesto da kesu ostavite u prostoriji, preporučuje se da se zatvoreni paket sa valjcima i četkicama stavi u frižider. Niža temperatura dodatno usporava sušenje boje i pomaže da alat ostane gotovo u istom stanju kao prethodnog dana.

Fudbal Predrag Mijatović podnio ostavku

Na ovaj način može se izbjeći jedan od najčešćih problema kod kućnih renovacija – očvrsle četkice i valjci puni osušene boje koje je gotovo nemoguće očistiti. U mnogim slučajevima ljudi takav alat odmah bacaju, iako bi uz nekoliko jednostavnih koraka mogao da traje znatno duže.

Osim uštede novca, ovakav pristup smanjuje i stvaranje nepotrebnog otpada, što je posebno važno kod većih projekata uređenja doma pri čemu se troši velika količina materijala i pribora.

Srbija Apokaliptični prizori: Grad veličine lješnika za par minuta prekrio bašte

Stručnjaci zato savjetuju da se tokom krečenja ne razmišlja samo o završnom rezultatu, već i o pravilnom održavanju alata, jer upravo male stvari često odlučuju da li će posao narednog dana krenuti glatko ili uz dodatne komplikacije. Zato, ako možete – olakšajte sebi posao.

(Jutarnji list)