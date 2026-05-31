Ovi jednostavni trikovi će vam pomoći da se riješite pčela u dvorištu

31.05.2026 13:04

Пчела
Foto: pexels/ Robert So

Dolaskom toplijih dana sve više vremena provodimo na otvorenom, ali i boravak u dvorištu, na terasi ili balkonu često mogu pokvariti pčele, stršljeni i drugi insekti. Iako imaju važnu ulogu u prirodi, njihovo prisustvo u blizini doma može biti neugodno, a ponekad i opasno.

Postoji nekoliko jednostavnih i prirodnih metoda koje mogu pomoći da smanjite broj insekata u svom okruženju bez upotrebe agresivnih hemijskih sredstava. Jedna od praktičnih opcija je postavljanje zamke napravljene od staklene tegle.

Naime, u nju se može staviti mala količina meda ili džema razrijeđenog vodom, čiji će miris privući insekte. Nakon što uđu u teglu, teže će pronaći izlaz, zbog čega je potrebno redovno prazniti ili mijenjati sadržaj zamke.

Za odbijanje različitih vrsta insekata mogu poslužiti i eterična ulja. Kombinacija nekoliko kapi ulja citronele, eukaliptusa, mente, čajevca, mirte i čempresa pomiješana s maslinovim uljem i vodom može se koristiti kao prirodno sredstvo za zaštitu prostora. Prilikom upotrebe treba biti oprezan i izbjegavati kontakt smjese s očima.

Osim toga, određene biljke poznate su po tome što svojim mirisom odbijaju insekte. Bosiljak, lavanda, ruzmarin, matičnjak i nana mogu biti koristan dodatak vrtu, balkonu ili prostoru oko kuće, a istovremeno doprinose ugodnijem ambijentu.

Primjenom ovih jednostavnih rješenja moguće je smanjiti prisustvo neželjenih insekata i učiniti boravak na otvorenom ugodnijim i sigurnijim.

