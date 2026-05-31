Ćerka Dženifer Lopez promijenila ime: Predstavlja se kao Oskar

31.05.2026 14:00

Џенифер Лопез, глумица
Foto: Tanjug/AP Photo/Chris Pizzello

Emi Maribel Muniz, ćerka muzičkih zvijezda Dženifer Lopez i Marka Entonija, promenila je ime u Oskar Muniz, a na Instagramu se predstavlja kao muškarac.

Na Instagram profilu na kojem se objavljuje koje fakultete maturanti škole Vindvard odlučuju da upišu, ova 18-godišnjakinja je potpisana kao Oskar Muniz, a objavljena je i njena fotografija iz djetinjstva.

Ona na jesen planira da upiše koledž Sara Lorens (Sarah Lawrence College) – smjer pozorišne umjetnosti.U opisu objave označen je njen profil u čijoj biografiji se nalaze dva simbola: ⚣ (označava gej muškarce) i ⚧ (predstavlja transrodnost). Na ovoj društvenoj mreži je takođe navela da želi da joj se obraćaju u muškom rodu (he).

Dženifer Lopez i Mark Entoni se još uvijek nisu oglasili povodom nagađanja da je Emi odlučila da promijeni pol. Bivši par ima i sina Maksa.

Pjevačica je nedavno tokom gostovanja u emisiji "Džimi Kimel Lajv", govoreći o maturi svoje djece, rekla da plače već dva mjeseca dok se oni pripremaju da odu od kuće.Otkrila je da su se djeca odlučila za različite fakultete i dodala da joj je najvažnije da budu srećna i da se bave onim što žele.

