Stiže nam promjena vremena, spremite kišobrane

31.05.2026 14:48

Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.
Foto: ATV/Branko Jović

Promjenljivo vrijeme u Republici Srpskoj nastaviće se do četvrtka, 4. juna, u pojedinim predjelima padaće kiša, a u ostalima će biti suvo uz sunčane periode i toplo.

Promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo biće u utorak, 2. juna, na sjeveru suvo, a u ostalim predjelima povremeno će padati slaba kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od osam do 14, na jugu do 18, a dnevna od 25 do 30, u višim predjelima od 19 stepeni Celzijusovih.

Na zapadu će od jutra u srijedu, 3. juna uslijediti naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, dok će u ostalim predjelima i dalje biti suvo i toplije uz sunčane periode.

Tokom dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom će zahvatiti većinu predjela, očekuju se i lokalne nepogode uz obilnije padavine i jak do olujni vetar.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 13 do 19, u višim predjelima od 10, a dnevna od 20 na zapadu do 30 na istoku, u višim predjelima od 16 stepeni Celzijusovih.

Na jugu i istoku u četvrtak, 4. juna biće promjenljivo uz povremenu kišu i pljuskove, a u ostalim predjelima suvo uz sunčane periode i toplo.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 11 do 16, u višim predjelima od osam, a dnevna od 22 do 28, u višim predjelima od 16 stepeni Celzijusovih, piše Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

