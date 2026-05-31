Hram Presvete Trojice u Tesliću proslavio slavu

Spomen-hram Presvete Trojice u Tesliću proslavio je danas hramovnu slavu, a tim povodom je ulicama grada prošla litija sa velikim brojem vjernika.
Arhijerejski namjesnik teslićki Miladin Vuković izrazio je zadovoljstvo zbog velikog odziva naroda i ukazao na značaj praznika Duhovi za Srpsku pravoslavnu crkvu, prenosi Srna.
"Ovaj dan se smatra rođendanom Crkve i jedan je od najznačajnijih praznika u toku godine", izjavio je Vuković.
Gradonačelnik Teslića Milan Miličević rekao je je ovaj praznik prilika da se građani duhovno ujedine, saopšteno je iz Gradske uprave.
