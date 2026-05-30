U Prijedoru obilježen Dan odbrane grada

Cilj napada na Prijedor prije 34 godine bio je preuzimanje ustanova prije svega Policijske stanice, današnje Opštinske uprave i Centra za informisanje. Tog jutra 30. maja u ranim jutarnjim časovima, ispred zgrade policije ranjen je zajedno sa još četiri pripadnika Izviđačko-diverzantske čete 27-godišnji Željko Goronja, a ubijeni su Neđo Katić i profesor Vukašin Ritan.

„Zadnje minute, zadnjih pola sata da smo uspjeli uletiti tu u njih i to rasturiti, spriječiti napad i zauzimanje od njihove strane Sup, opštinu. Uspjeli smo se nekako dovući do bolnice, imali smo dva mrtva odmah“, rekao je Željko Goronja, Izviđačko-diverzantska četa „Zoran Karlica“.

„Jedino sam ja prošao bez nekih rana, ovi ostali su dva mrtva. Ritan Vukašin je odmah bio mrtav a Neđu sam iznio u bolnicu kao i sve ostale, Neđu sam iznio živog, dok sam se vratio po drugog on je već bio umro na stolu“, rekao je Goran Mršić, Izviđačko-diverzantska četa „Zoran Karlica“.

Sa skupa je poručeno da je očuvanje kulture sjećanja ključni odgovor na sve češće falsifikovanje srpske istorije. Kako je istaknuto, to neće biti moguće sve dok traje uspomena na stradale, a imena uklesana u mermer obavezuju na pamćenje i poštovanje prema porodicama poginulih boraca.

„Zbog toga, niko ne može u BiH da kaže da je srpski narod agresor, da je srpski narod genocidan narod, jer ovi ljudi ovdje su se samo branili, ovaj grad i u Drugom svjetskom ratu doživio neviđenu pošast, jedan genocid. To je takva rana nad kojom ova zemlja još uvijek jeca“, rekao je Željko Budimir, ministar Unutrašnjih poslova Republike Srpske.

„Branili smo se i odbranili, zahvaljujući pripadnicima Vojske Republike Srpske i našoj policiji, nažalost to smo platili skupom cijenom, životima koji su uklesani iza nas i naravno koji su zaslužni zašto danas ovdje imamo slobodu, mir i zašto živimo slobodno svoji na svome, na svom ognjištu“, rekao je Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.

U ovom napadu ubijeno je 15 srpskih boraca a ranjeno njih 27. Povodom obilježavanja promovisana je i knjiga „Odbrana Prijedora 1992. godine“, autora Borisa Radakovića objavljena u izdanju Službenog glasnika u ediciji Istorija Republike Srpske.