Ivana ubila djecu u kadi i zapalila stan iz osvete - otkriveni jezivi detalji

Suđenje Ivani (33) koja je sumnjiči da je prošle godine ubila svoje dvoje djece, a potom zapalila stan u naselju Ružinov u Bratislavi, nastavljeno je pred Specijalizovanim krivičnim sudom u Pezinoku.

Tužilaštvo je tereti za teško ubistvo s predumišljajem, za koje joj preti kazna od 25 godina zatvora do doživotne robije.

Tragedija se dogodila 19. avgusta 2025. godine, kada su vatrogasci nakon dojave o požaru u stanu pronašli tijela dvogodišnjeg dječaka Bele i petogodišnje djevojčice Melanije u kadi.

Prema navodima optužnice, majka je djecu namamila u kupatilo pod izgovorom da će se zajedno kupati. Najprije je pokušala da ih usmrti tako što je uključeni fen za kosu stavila u vodu, ali taj pokušaj nije uspio. Nakon toga je, kako tvrdi tužilaštvo, oboma držala glave pod vodom u kadi sve dok nisu prestali da daju znake života.

Svijet Tramp otkrio za Kubu: Moguća operacija po ugledu na Venecuelu

Istražioci navode da je žena potom planirala da izvrši samoubistvo zajedno sa djecom kako bi ih njen partner pronašao mrtve po povratku s posla. Međutim, prema spisima predmeta, nije uspjela da se ubije ni utapanjem, niti pokušajem da izazove strujni udar bacivši usisivač u kadu. Zatim je zapalila stan, ali je zbog dima izašla napolje i otišla do obližnjeg bistroa, gde je zatražila vodu i pozvala hitne službe.

Tužilaštvo smatra da je motiv zločina bila osveta partneru, jer se optužena navodno plašila da bi nakon razvoda otac mogao da dobije starateljstvo nad djecom.

Na posljednjem ročištu svjedočila je sudski veštak, psihijatar Denisa Mesarošova, koja je izjavila da je kod optužene utvrđen rekurentni depresivni poremećaj umjerenog stepena, uz izražene poremećaje ličnosti.

Kako je navela, optužena se u vrijeme zločina nalazila u stanju jake anksioznosti i teške psihičke patnje, što je, u kombinaciji sa postojećom patologijom, dovelo do smanjene sposobnosti kontrole sopstvenih postupaka. Ipak, vještačenje nije dovelo u pitanje njenu krivičnu odgovornost.

Suđenje će biti nastavljeno izvođenjem novih dokaza i saslušanjem preostalih svjedoka, prenosi Telegraf.rs.