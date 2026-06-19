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Imaš nedjelju dana: Zelenski zaprijetio Lukašenku

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 18:09

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Имаш недјељу дана: Зеленски запријетио Лукашенку
Foto: Tanjug / AP / Michael Probst

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski postavio je danas ultimatum bjeloruskom predsjedniku Aleksandru Lukašenku.

"Duž granice sa Ukrajinom nalazi se vojna oprema koja usmjerava vatru na Ukrajinu. Dajem im nedjelju dana da se povuku, inače ćemo to učiniti mi", poručio je Zelenski.

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Lukašenko je prethodno izjavio da je situacija na granici između Bjelorusije i Ukrajine dostigla "neviđeni nivo".

"Južna granica - hiljadu i po kilometara - gori kao nikada do sada", rekao je Lukašenko.

On je naveo da će se provokacije i pokušaji uvlačenja Bjelorusije u rat završiti loše za one koji ih čine.

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Volodimir Zelenski

Aleksandar Lukašenko

Ukrajina

Bjelorusija

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