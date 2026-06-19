Požar progutao stan u Beču: Djeca hitno prebačena u bolnicu

Autor:ATV redakcija
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Veliki požar izbio je u petak ujutru u stambenoj zgradi u bečkom okrugu Favoriten. U dramatičnoj akciji spasavanja, majka i njeno dvoje male djece prevezeni su u bolnicu.
Velika vatrogasno-spasilačka operacija odvijala se u petak ujutru u bečkom Favoritenu. Gust dim kuljao je iz stambene zgrade na uglu ulica Trostštrase i Favoritenštrase u 10. okrugu, nakon što je u jednom od stanova izbio požar.
Video-snimak reportera s lica mjesta prikazuje scene dramatične intervencije: nekoliko ekipa hitnih službi blokiralo je ulicu, dok su vatrogasci crijevima gasili vatrenu stihiju.
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Plamen koji je bijesnio brzo je stavljen pod kontrolu. Majci koja je živjela u stanu i njenom dvoje male djece (uzrasta 1 i 2 godine) bila je potrebna hitna medicinska pomoć, nakon čega su preventivno prevezeni u bolnicu, prenosi "Hojte".
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