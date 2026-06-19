"Vidovita Marija“ i saučesnik opelješili staricu za 6 miliona

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beočinu uhapsili su D. N. (52) i M. K. (59) iz Bačke Palanke, zbog sumnje da su, nudeći usluge skidanja crne magije, ženu doveli u zabludu da će joj riješiti probleme i od nje uzeli novac i nakit u vrijednosti od šest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beočinu uhapsili su D. N. (52) i M. K. (59) iz Bačke Palanke, zbog sumnje da su, nudeći usluge skidanja crne magije, ženu doveli u zabludu da će joj riješiti probleme i od nje uzeli novac i nakit u vrijednosti od šest miliona dinara.

Oni su osumnjičeni za izvršenje krivičnog djela prevara, saopšteno je iz Policijske uprave u Novom Sadu. Sumnja se da su oni, putem sajta "vidovita-marija.com", oglasili pružanje usluga skidanja crne magije i doveli i održavali u zabludi 77-godišnju ženu da će joj pomoći u rješavanju porodičnih zdravstvenih problema.

Sumnja se, da su, za ove usluge, od nje zahtjevali i uzeli nakit i novac, u ukupnoj vrijednosti od šest miliona dinara. Pretresom kuće u Bačkoj Palanci policija je pronašla više komada raznog nakita, kao i potvrde o prijemu novca od više lica. Osumnjičenima je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu, prenosi B92.