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Uhapšen muškarac koji je napao poštara: Službenik reagovao iako nije bio na dužnosti

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 20:39

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Službenik Federalne uprave policije uhapsio je danas muškarca koji je napao poštara u sarajevskom naselju Pofalići.

Kako saznaje ''Avaz'' iz izvora bliskih istrazi, službenik FUP-a je reagovao iako nije bio na dužnosti, a događaj se desio u naselju gdje on stanuje.

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On je sačekao policijsku patrolu i muškarca predao policiji na dalje postupanje.

Podsjetimo, danas je iz Uprave policije MUP-a KS potvrđeno da je povrijeđen muškarac sa nepoznatim predmetom.

- Što se tiče osobe koja ga je povrijedila, biće uključen Centar za mentalno zdravlje - potvrdila je portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić.

Kako je pisao pomenuti portal, poštar je izboden nožem, kada je navodno pozdravio jednog muškarca.

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Sarajevo

hapšenje

fizički napad

FUP

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