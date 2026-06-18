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Raste broj oboljelih i preminulih od ebole: Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da će stanje biti i gore

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ATV redakcija
18.06.2026 19:24

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Здравствени радници носе пацијента код кога је потврђено да има еболу у изолациони центар Опште болнице Бунија у Бунији, Конго, у четвртак, 11. јуна 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Broj potvrđenih slučajeva ebole u Kongu porastao je na 875, uključujući 202 smrtna ishoda, podaci su Vlade.

U izvještaju se navodi da je između ponedjeljka i utorka dokumentovano 40 novih slučajeva zaraze i četiri smrtna ishoda.

Svjetska zdravstvena organizacija ranije je proglasila vanredno zdravstveno stanje od međunarodnog značaja povodom širenja ebole u Kongu i susjednoj Ugandi, ali nije preporučila mjeru ograničenja putovanja ili zatvaranja granica.

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Zdravstveni stručnjaci su upozorili da će se epidemija vjerovatno još pogoršati prije nego što opadne, pošto je virus mjesecima kružio u populaciji prije nego što su potvrđeni prvi slučajevi.

(SRNA)

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Tagovi :

Kongo

Ebola virus

ebola

SZO

Uganda

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