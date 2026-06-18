Prva Međunarodna konferencija "Gradimo region - Trebinje 2026"

Eksperti, investitori, bankari i donosioci odluka svi na jednom mjestu pričaju o gradnji i izazovima, razmjenjuju iskustva, predstavljaju sagrađeno i zamišljeno.

Počela je prva konferencija Gradimo region – Trebinje 2026. Grad na jugu je idealno mjesto za ovakvu manifestaciju jer se ovdje i gradi i planira. Predstavljena je maketa Novog Trebinja.

"Tu su planirani veliki projekti, poput izgradnje kongresnog centra, sportske dvorane, javnih objekata doma zdravlja, škola vrtića. Hoćemo da napravimo jedno Novo Trebinje a ono što nam je glavni cilj da sačuvamo staro jezgro da sačuvamo objekte u našem prelijepo centru Trebinja", rekao je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

Šest milijardi marka je težak investicioni ciklus u Republici Srpskoj, kazao je Milorad Dodik. Za Hercegovinu su veliki planovi.

"Hercegovina je u planovima koje imamo jedno od najvećih i najizazovnijih gradilišta koje ćemo imati u budućnosti, od Jadransko-jonske magistrale do aerodroma u Trebinju od kojega nikada nismo odustali pas do brze ceste od Trebinja do Foče i dalje gore prema Srbiji", kaže Dodik.

Vlada Srpske je tu da pomogne jer je razvoj svakog dijela Republike jednako bitan. Savo Minić nabraja zacrtane projekte i kaže da će benefiti ove konferencije biti veći od očekivanog.

"Mislim da će ova konferencija na nekakav način podastrijeti sve ono što imamo kada je u pitanju projektovanje, izvođenje, finansiranje, kada su u pitanju svi ljudi koji u ovom momentu trebaju da budu sudionici ovakvih velikih projekata i ideja", rekao je Minić.

Snaga zajedništva znači i stabilnost, zato su na Konferenciju došli učesnici iz cijelog regiona ali i predstavnici vlasti Srbije i Crne Gore.

"I u vrlo teškim okolnostima uspjeli smo da zabilježimo kako Srbija tako i Republika Srpska ozbiljne rezultate, investicione cikluse poput Ekspa koji je jedan od najvažnijih", ističe Sandra Božić, Pokrajinska Vlada Vojvodine.

"Moramo da kombinujemo naša znanja i iskustva kako bi smo brže napredovali u raznim segmentima ne samo u ovom zbog koga smo se okupili", kaže Slaven Radunović, ministar građevinarstva, državne imovine i urbanizma Crne Gore.

Konferencija Gradimo region traje dva dana, okuplja oko 400 učesnika iz cijelog svijeta. 40 panelista govoriće o najznačajnijim temama iz oblasti gradnje a predstavljaju se i projekti koji mijenjaju region.