Ruski hirurzi se uvjerili u kvalitet zdravstvenih usluga fočanske bolnice

Stepen stručnosti i opremljenosti Univerzitetske bolnice Foča na visokom je nivou, ocijenili su ugledni ruski hirurzi Ikram Alijev i Aleksandar Navmatulja iz Sankt Peterburga.

Specijalisti onkološke i abdominalne hirurgije prenijeće svoja znanja i iskustva na sutrašnjem Simpozijumu Udruženja hirurga Republike Srpske i Srbije.

Jedan od ciljeva 17. Simpozijuma hirurga, pored stručnog usavršavanja i razmjene iskustava je i povezivanje zdravstvenih centara i uspostavljanje međunarodne saradnje. Upravo je posjeta hirurga iz Rusije prilika za sagledavanje savremenih aspekata hirurških liječenja i procedura.

Ikram Alijev je šef odjeljenja koloproktologije u Državnom onkološkom centru "N. P. Napalkov" u Sankt Peterburgu. Vjeruje u uspjeh buduće saradnje.

"Radim u velikoj zdravstvenoj ustanovi gdje se godišnje operiše oko 10.000 pacijenata. Prvi put sam u Foči ali sam bio nekoliko puta u Banja Luci gdje sam se uvjerio da je kvalitet liječenja na visokom nivou kao i kvalifikacije ljekara“, rekao je Alijev.

Ruski hirurzi u Foči

Šef drugog odjeljenja abdominalne hirurgije u istom centru Aleksandar Navmatulja specijalista je za operativne zahvate gornjeg dijela stomaka. Smatra da se operacije u Univerzitetskoj bolnici obavljaju na visokom nivou.

"Imao sam priliku da se u razgovoru sa fočanskim ljekarima i hirurzima upoznam sa vrstama operacija koje se obavljaju ovdje. Sviđa mi se što većina operacija započinje na mini-invazivan način ali se rade i otvorene operacije, zavisno od potrebe. Svi zahvati i usluge koje se ovdje pružaju na izuzetno su visokom nivou“, smatra Navmatulja.

Tradicionalni simpozijum hirurga koji se održava u Foči umnogome doprinosi razvoju hirurgije i zdravstvene zaštite na ovim prostorima, mišljenja je direktor Univerzitetske bolnice Foča, Nenad Lalović.

"Čast je da takva imena danas borave kod nas. Dolaze iz najvećeg onko-centra u Sankt Peterburgu, gdje se godišnje operiše veliki broj pacijenata. Taj broj se ne može porediti sa nama jer 10.000 pacijenata se kod nas operiše u nekoliko zdravstvenih ustanova. Razgovarali smo o saradnji i nadam se da ćemo već na jesen posjetiti taj centar ali i da oni ponovo budu naši gosti i da sa nama izvedu neke operacije, kao što smo to radili i sa kolegama iz Japana“, rekao je Lalović.

Gostima iz Rusije uručeni su prigodni pokloni uz zahvalnost za učešće na skupu hirurga u Foči, prenosi "Radio Foča".