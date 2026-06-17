U kanti pronađena eksplozivna naprava

Autor:ATV
Komentari:0
Službenici Komunalnog javnog preduzeća RAD su u srijedu, 17. juna, tokom redovnog obavljanja zadataka u Kolodvorskoj ulici u naselju Pofalići pronašli odbačenu eksplozivnu napravu.
Eksplozivna naprava je pronađena u posudi za komunalni otpad.
Odmah je obaviješteno Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo čiji službenici obavljaju uviđajne radnje.
Tim povodom, KJKP RAD je uputilo hitan apel i upozorenje građanima.
Republika Srpska
Vukanović: Banjaluka je na nivou Pendžaba, Stanivuković najpogubnija pojava
"Strogo zabranjeno odlaganje oružja, municije, minsko-eksplozivnih i zapaljivih sredstava u posude za javnu higijenu. Ovakvi postupci predstavljaju direktnu opasnost po život komunalnih radnika i svih građana koji se kreću u blizini lokacije", poručili su.
Pozvali su sve koji posjeduju ovakva sredstva da postupaju odgovorno i u skladu sa zakonom, te kontaktiraju nadležne policijske organe.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
2 h0
Gradovi i opštine
3 h0
Gradovi i opštine
4 h0
Gradovi i opštine
20 h0
Najnovije
17
37
17
31
17
28
17
22
17
13
Trenutno na programu