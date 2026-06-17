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U kanti pronađena eksplozivna naprava

Autor:

ATV
17.06.2026 16:27

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Пронађена бомба у канти
Foto: KJKP Rad

Službenici Komunalnog javnog preduzeća RAD su u srijedu, 17. juna, tokom redovnog obavljanja zadataka u Kolodvorskoj ulici u naselju Pofalići pronašli odbačenu eksplozivnu napravu.

Eksplozivna naprava je pronađena u posudi za komunalni otpad.

Odmah je obaviješteno Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo čiji službenici obavljaju uviđajne radnje.

Tim povodom, KJKP RAD je uputilo hitan apel i upozorenje građanima.

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"Strogo zabranjeno odlaganje oružja, municije, minsko-eksplozivnih i zapaljivih sredstava u posude za javnu higijenu. Ovakvi postupci predstavljaju direktnu opasnost po život komunalnih radnika i svih građana koji se kreću u blizini lokacije", poručili su.

Pozvali su sve koji posjeduju ovakva sredstva da postupaju odgovorno i u skladu sa zakonom, te kontaktiraju nadležne policijske organe.

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Tagovi :

eksplozivna naprava

Sarajevo

Kanta za smeće

Bomba u kanti za smeće

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