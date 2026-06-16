Grom ubio pet krava porodici Brčić kod Bileće

U selu Plana kod Bileće, danas je od udara groma uginulo pet krava u vlasništvu porodice Miloša Brčića. Petočlana porodica Brčić, koja živi isključivo od stočarstva, u trenutku je ostala bez jedinog izvora prihoda.

Na lice mjesta odmah je izašao opštinski veterinarski inspektor Vladislav Dangubić, koji je izvršio uviđaj i konstatovao nastalu štetu.

„Ovo je za mene veliki gubitak, sve krave su stradale. Među uginulim grlima bila je i krava koja se otelila prije tri dana, dok se telenje još tri krave očekivalo u narednih mjesec dana. Zbog toga je gubitak još veći, jer smo ostali bez stoke od koje smo očekivali dalji priplod i prihod. Naše gazdinstvo je registrovano u APIF-u i nadamo se da ćemo, nakon ove velike nesreće, dobiti određenu pomoć i podršku nadležnih institucija“, kaže domaćin Miloš Brčić.

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Gubitak pet grla stoke predstavlja težak udarac za porodicu Brčić, koja se godinama bavi stočarstvom i od tog rada obezbjeđuje egzistenciju. Ova nesreća nije samo materijalni gubitak, već i ozbiljan udar na njihovu budućnost, s obzirom na to da su uginula grla predstavljala osnovu za dalji razvoj gazdinstva.

Porodica se nada da neće ostati sama u ovoj teškoj situaciji i da će nadležne institucije, ali i ljudi dobre volje, pružiti podršku u prevazilaženju posljedica ove nesreće.

(Radio Bileća)