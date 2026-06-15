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Bijeljina u finansijskom škripcu: Još jedna skupština bez gradonačelnika

Autor:

Sanja Trifković
15.06.2026 20:40

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Скупштина града Бијељина.
Foto: ATV

Dug Grada prema Centru za socijalni rad je 3,3 miliona KM, već pet i po godina Gradska uprava Domu zdravlja nije isplatila nijednu marku.

Ni Razvojna agencija grada iz Gradske uprave Bijeljine za prošlu godinu nije dobila nijednu marku, korisnici odobrenih subvencija, među kojima su brojni mladi privrednici, prijete tužbama.Zbog nedostatka novca iz Gradske uprave semberski kanali su u prošloj godini košeni jednom, umjesto dva puta, čulo se u izvještajima ovih preduzeća na današnjoj sjednici Skupštine grada. Na njih ni danas nije bilo gradonačelnik ni predstavnika Gradske uprave. Nisu čak dostavili ni potrebne skupštinske materijale.

"Čuli smo da se oni upućuju sa potrebama grada. Pa se evo pitamo da li je grad Bijeljina kao drugi gradovi veličine u Republici Srpskoj, nema potrebu za dugogodišnjim i dugomjesečnim, kako da ga nazovemo, upućivanjem materijala u Skupštinsku proceduru. Evo, šest i po mjeseci je prošlo, samo su jednom uputili u Skupštinsku proceduru materijale, pa se pitamo, znači, grad Bijeljina nema potrebu da upućuje materijale u Skupštinsku proceduru, građanima ne treba ništa, odeljenja faktički ne rade ništa, pa se dovodi u pitanje i višak zaposlenih u gradskoj upravi. Šta sve oni rade u okviru svojih radnih zadataka", kazala je predsjednik Skupštine grada Bijeljina Željana Arsenović.

Zašto nema materijala pravdali su gradonačelnika članovi SDS-a. Ponovo se „hvatajući“ za PDV.

"Kako i u prethodnom periodu, tako i danas smo imali jednu predstavu u kojoj je gradonačelnik glavni krivac i glavni negativac, gde je potrebno da se on optuži za opstrukciju rada Skupštine, za sve što se loše dešavalo u ovom gradu, a u suštini scenario je isti, dobro poznat i uhodan. To jest, prvo treba dovesti do opstrukcije, onda optužiti nekoga za nešto, a pozadina je sasvim drugačija", rekao je šef Kluba odbornika SDS u Skupštini grada Bijeljina Slavko Jović.

Iz Kluba odbornika SDS-a je i informacija vezana za kreditno zaduženje grada Bijeljina, a imajući u vidu da se u gradu Bijeljina budžet troši mimo zakonskog okvira, da li će se ta sredstva trošiti da se pokrpe sve budžetske rupe ili da se zaista pokrpe rupe po gradu, pitaju se u Skupštini grada.

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Bijeljina

sjednica

Ljubiša Petrović

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