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Foča ima predstavnicu na izboru za mis BiH

Autor:

ATV
15.06.2026 16:43

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Анђела Матовић, ученица другог разреда фочанске гимназије учествоваће на избору „Мис БиХ за Мис свијета 2026“, који ће се одржати 27. јуна у Сарајеву. Пријем за младу Фочанку и потписивање спонзорског уговора организовао је градоначелник Фоче Милан Вукадиновић.
Foto: Radio Foča

Anđela Matović, učenica drugog razreda fočanske gimnazije učestvovaće na izboru „Mis BiH za Mis svijeta 2026“, koji će se održati 27. juna u Sarajevu.

Prijem za mladu Fočanku i potpisivanje sponzorskog ugovora organizovao je gradonačelnik Foče Milan Vukadinović.

Šesnaestogodišnja Anđela prošla je pripreme i selekciju za izbor najljepše djevojke u Bosni i Hercegovini koji su održani u Baru i Sarajevu. Predstavljaće Foču na ovom prestižnom takmičenju u konkurenciji 20 djevojaka iz svih krajeva države.

Zahvaljujući gradonačelniku za finansijsku podršku Matovićeva naglašava da se od ranog djetinjstva vidi u svijetu mode i ljepote.

„Imala sam veliku želju od malih nogu da se prijavim za ovo takmičenje i evo sad se ta želja i ostvarila. Pozivam sve ljude da 27. juna glasaju za mene i želim svu sreću i ostalim kandidatkinjama“, kaže Anđela za Radio Foču.

Pripreme su bile zahtjevne ali Anđela je zadovoljna kako je sve prošlo u toj fazi.

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„Bilo je mnogo posla i dosta se radilo i vježbalo jer sam početnik. Malo je bilo teško na početku ali sve se jako brzo nauči“, rekla je mlada Fočanka.

Gradonačelnik Vukadinović vjeruje da je Matovićeva buduća mis BiH i garantuje punu podršku za predstavnicu Foče.

„Grad Foča je postao sponzor odlaska na izbor za mis i sve što dodatno možemo da uradimo mi smo tu. Bićemo u kontaktu sa agencijom koja se bavi njenim medijskim predstavljanjem kako bismo dobili instrukcije za što veću podršku našoj Anđeli. Ona je jedan svijetli primjer mladosti Foče koja će nas predstavljati na izboru za mis BiH, ali nadam se i vjerujem i na izboru za mis svijeta“, rekao je Vukadinović.

Finalno veče izbora „Mis BiH za Mis svijeta 2026“ prenosiće Federalna TV od 21.00 čas.

Pobjednicu odlučuju glasovi publike, koja će moći glasati putem telefona i društvenih mreža i stručni žiri, prenosi Radio Foča.

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Tagovi :

Foča

Anđela Matović

Bosna i Hercegovina

mis BiH

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