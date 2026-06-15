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Brzi i bahati: 387 vozača stalo "nagazilo gas do daske" u Gradišci

Autor:

ATV
15.06.2026 15:40

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Брзи и бахати: 387 возача стало "нагазило гас до даске" у Градишци
Foto: ATV

Policijska uprava Gradiška sprovela je pojačanu kontrolu saobraćaja, a rezultati su poražavajući - skoro 400 vozača prekoračilo je dozvoljenu brzinu u svega tri dana.

U cilju podizanja bezbjednosti na viši nivo, policijski službenici su u periodu od 7. do 9. juna 2026. godine organizovali akciju usmjerenu na kontrolu brzine kretanja vozila.

Akcija je trajala od 7. do 9. juna, a ukupno je sankcionisano 387 vozača zbog prekoračenja brzine.

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Iz Policijske uprave Gradiška poručuju da se sa ovakvim aktivnostima nastavlja i u narednom periodu. Apeluju na sve vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise, jer prekoračenje brzine predstavlja jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda sa teškim posljedicama.

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Tagovi :

kontrola saobraćaja

Gradiška

PU Gradiška

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