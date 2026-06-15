GO SNSD Bijeljina: Inicijativa da jedna ulica u gradu ponese ime generala Novice Simića

Predsjednik Skupštine grada Bijeljina Željana Arsenović pokrenula je na današnjoj sjednici lokalnog parlamenta da jedna od ulica u gradu ponese ime general-pukovnika Vojske Republike Srpske Novice Simića.

"Na taj način Bijeljina bi pokazala da zna da cijeni ljude koji su dali nemjerljiv doprinos stvaranju i očuvanju Republike Srpske", saopšteno je iz Gradskog odbora SNSD-a, čiji je Arsenovićeva član.

Arsenovićeva je pokrenula i inicijativu za organizovanje sajma knjiga u Bijeljini, koji bi okupljao pisce, izdavače, učenike, nastavnike, studente i ljubitelje pisane riječi.

Iz bijeljinskog SNSD-a navode da je ova inicijativa već dobila podršku direktora svih osnovnih i srednjih škola, kao i ustanova kulture sa područja grada.

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Odbornik SNSD-a Slaviša Vujanović pokrenuo je inicijativu za subvencionisanje besplatnog korištenja bazena Banje Dvorovi za djecu i penzionere.

Inicijativa je nastala nakon apela Gorske službe spasavanja Bijeljina, s ciljem da se djeci tokom ljetnog raspusta omogući pristup bezbjednijim i uređenim mjestima za kupanje, ali i da se najstarijim sugrađanima omoguće dodatni sadržaji za rekreaciju i očuvanje zdravlja.

Odbornik SNSD-a Žiko Savić pokrenuo je inicijativu kojom bi penzionerima bilo omogućeno besplatno korišćenje gradskog prevoza, što bi predstavljalo konkretnu podršku velikom broju najstarijih sugrađana i olakšalo njihovu svakodnevicu.

Ove inicijative imaju za cilj da doprinesu boljem i sadržajnijem životu građana Bijeljine, ističu iz Gradskog odbora SNSD-a.

"Odbornici SNSD-a će nastaviti da pokreću teme važne za svakodnevni život građana koje će Bijeljinu dovesti na nivo koji kao grad zaslužuje", zaključuje se u saopštenju.