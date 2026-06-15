Arsenović: Gradonačelnik onemogućava rad odbornicima

Klub odbornika SNSD u Bijeljini upozorio je danas da je nedopustivo da gradonačelnik i Gradska uprava ne dostavljaju materijale u skupštinsku proceduru i time onemogućavaju rad odbornicima da donose odluke u korist sugrađana.

Predsjednik Skupštine grada Željana Arsenović nazvala je politiku gradonačelnika Ljubiše Petrovića tabloidnom i ocijenila da drugi grad po veličini u Republici Srpskoj već godinama trpi zbog njegovog političkog licemjerstva i relativizacije problema, prenosi Srna.

Ona je kao primjer navela brojne započete projekte koji godinama zarastaju u korov, poput izgradnje gradske sportske dvorane, vatrogasnog doma i semberske kuće.

"Sve ustanove u gradu su u dugovanjima i suočavaju se sa velikim problemom u javnim nabavkama jer im se pružaoci usluga više ne javljaju, zbog toga što je grad Bijeljina postao prepoznatljiv neplatiša", rekla je Arsenovićeva novinarima.

Ona je navela da ovakva situacija u Bijeljini više nije samo administrativni propust, već ozbiljan problem.

"U proteklih šest mjeseci gradonačelnik je u skupštinsku proceduru dostavio materijale samo za jednu skupštinsku sjednicu koja je održana u aprilu", rekla je Arsenovićeva.

U ime Kluba odbornika SNSD ona je poručila da će Skupština grada, uprkos svim problemima, nastaviti sa svojim zasjedanjima.