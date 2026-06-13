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Motorijada u Trebinju okupila 5.000 bajkera

Autor:

ATV
13.06.2026 21:44

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Моторијада Требиње 2026.
Foto: Srna

Kilometarska kolona motociklista prodefilovala je večeras trebinjskim ulicama u okviru 26. Međunarodnog moto-skupa u kojem ove godine učestvuje rekordnih 5.000 bajkera iz regiona i evropskih zemalja.

Nakon defilea u kampu motorijade upriličene su tradicionalne moto-igre, a u muzičkom dijelu programa večeras nastupa evropski poznat AC/DI tribjut bend, koji donosi AC/DC zvuk, a kao predgrupa domaći "Krugovi u žitu", prenosi Srna.

Prije defilea je gradonačelnik Mirko Ćurić organizovao prijem za učesnike Moto- skupa u Trebinju i tom prilikom istakao da je u pitanju izuzetno važna manifestacija za grad i da će organizatori uvijek imati podršku Gradske uprave.

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Organizator je Moto-klub "TNT", uz podršku grada Trebinja i trebinjske Turističke organizacije.

Član Moto-kluba "TNT" Trebinje Miki Muratović rekao je da ove godine na motorijadi očekuju rekordnih 5.000 motociklista.

Apelovao je da bajkeri budu oprezni, da sve prođe kako treba i da svi iz Trebinja ponesu lijepe uspomene.

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Motorijada Trebinje

Motorijada

Motociklisti

5.000 bajkera

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