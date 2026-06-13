Sjećanje na heroje: Obilježena 34. godišnjica Osmog odreda Specijalne brigade policije MUP-a Srpske

Autor:ATV
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U Istočnom Sarajevu danas su obilježene 34 godine od osnivanja Osmog odreda Specijalne brigade policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Kroz pomenuti odred je prošlo 300 najhrabrijih mladića, 17 je izgubilo život, a više od 190 je ranjeno.
Parastos je služen u spomen-crkvi Svetog velikomučenika Dimitrija na Veljinama, a cvijeće i vijenci su položeni kod spomenika ispred Policijske stanice Istočno Novo Sarajevo, prenosi RTV IS
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