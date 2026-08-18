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Važna vijest za penzionere: Pogledajte šta Fond PIO Srpske organizuje

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 11:28

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Важна вијест за пензионере: Погледајте шта Фонд ПИО Српске организује
Foto: Unsplash

Penzioneri iz Velike Obarske imaju mogućnost da u četvrtak obave besplatan internistički pregled, poručili su iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srpske, naglasivši da na ovaj način žele da pomognu penzionerima.

"Važno za naše penzionere! Besplatni internistički pregledi stižu u vašu mjesnu zajednicu", objavljeno je na Fejsbuk stranici Fonda PIO.

U objavi se navodi da Fond PIO, u saradnji sa Gradskim udruženjem penzionera, JZU Bolnica "Sveti Vračevi" i JZU Dom zdravlja Bijeljina, pokreće seriju besplatnih internističkih pregleda, tamo gdje njihovi penzioneri žive.

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"Mjesna zajednica Velika Obarska, 20. avgust 2026. godine, od 8 časova. Naši zdravstveni radnici dolaze bliže vama, sa ciljem da preventivni pregledi budu dostupniji, jednostavniji i pravovremeniji. Brinemo o zdravlju. Brinemo o našim penzionerima. Brinemo o svakom korisniku", navodi se u objavi.

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Tagovi :

Penzioneri

Fond PIO

Bijeljina

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