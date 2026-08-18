Posla ima, ali nema ljudi: Ovo su najtraženija zanimanja u Evropi

Dok vještačka inteligencija i automatizacija mijenjaju tržište rada, evropske kompanije i dalje imaju veliki problem - nedostatak radne snage.

Podaci za 2026. godinu pokazuju da poslodavci širom Evrope traže milione novih radnika, posebno u zanimanjima koja zahtevaju praktične vještine, tehničko znanje i iskustvo.

Prema analizi kompanije BestBrokers, zasnovanoj na podacima Evrostata i evropske mreže EURES, između aprila 2025. i marta 2026. godine u Evropi je oglašeno više od 10 miliona slobodnih radnih mjesta.

Problem je što je veliki broj ovih pozicija nepopunjen.

Milioni radnih mjesta čekaju radnike

Evropsko tržište rada ostaje relativno snažno, ali postoje velike razlike između zemalja.

Stopa zaposlenosti je veća od 80 odsto u 11 zemalja. Na vrhu su Malta sa 83,4 odsto i Holandija sa 83,3 odsto, dok je prosek Evropske unije 76,3 odsto.

Posebno se ističe Njemačka. Iako je broj zaposlenih u toj zemlji blago opao, kompanije su tražile radnike za više od 2,4 miliona radnih mjesta.

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To pokazuje jedan od ključnih problema evropske ekonomije: posla ima, ali nema dovoljno ljudi da ga obavljaju.

Između prvog kvartala 2025. i prvog kvartala 2026. godine, Španija je povećala broj zaposlenih za oko 430.000. Istovremeno, Turska je izgubila oko 392.000 zaposlenih, dok je Njemačka zabilježila pad od približno 32.000.

Starenje stanovništva, odlazak radnika u inostranstvo i sporiji rast pojedinačnih ekonomija dodatno pogoršavaju situaciju.

Ovo su najtraženija zanimanja

Među zanimanjima za koja je oglašeno najviše slobodnih radnih mjesta su:

stručni saradnici u administraciji i kancelarijskim poslovima - 630.033 oglasa

radnici u metaloprerađivačkoj i mašinskoj industriji – 596.701

rukovaoci mašina i postrojenja – 522.808

vozači i operateri vozila – 519.386

IKT stručnjaci - oko 375.000 slobodnih radnih mjesta

Samo ovih pet zanimanja čine skoro tri miliona slobodnih radnih mjesta.

Podaci tako pokazuju da evropskoj ekonomiji nisu potrebni samo programeri i stručnjaci za vještačku inteligenciju. Postoji i velika potražnja za radnicima u proizvodnji, industriji, logistici, transportu, održavanju i drugim praktičnim profesijama.

Njemačka posebno traži tehničke radnike

Tehnički radnici su posebno traženi u Njemačkoj, Francuskoj, Austriji, Češkoj i Rumuniji.

Istovremeno, neke zemlje imaju izražen nedostatak IKT stručnjaka, dok druge pokušavaju da privuku radnike u industriju, građevinarstvo, transport i tehničke sektore.

Za radnike iz zemalja van Evropske unije, ova situacija otvara dodatne mogućnosti, ali zaposlenje često zavisi od stručnih kvalifikacija, poznavanja jezika i pravila za dobijanje radnih dozvola.

Međutim, jedno je jasno: evropskom tržištu rada ne ponestaje radnih mesta - ponestaje ljudi koji bi ih popunili, prenosi Kamatica.