Akcije Najka pale na najniži nivo

Akcije kompanije Najk (Nike) pale su danas na najniži nivo u više od decenije, dostigavši novi minimum još od 2014. godine.

Od početka godine akcije ovog giganta sportske obuće pale su 38 odsto, a veliki dio pada pripisuje se kontinuiranoj slabosti poslovanja u Kini, gdje je prodaja u fiskalnoj 2026. godini pala 11 odsto međugodišnje, na 5,85 milijardi dolara, navodi se u Najkovom izvještaju o rezultatima za četvrti kvartal.

JP Morgan je početkom ovog mjeseca snizio preporuku za akcije Najka sa "neutralno" na "underweight" (ispod tržišnog pondera), uz istovremeno smanjenje ciljne cijene sa 47 na 40 dolara, zbog zabrinutosti u vezi sa dugoročnim planom kompanije za preokret poslovanja.

Akcije kompanije pale su 2,87 odsto, na 39,55 dolara po akciji, u 11.05 časova po istočnom američkom vremenu.

S druge strane, veleprodaja je porasla 4 odsto, na 6,6 milijardi dolara, što ukazuje na određene pozitivne efekte ponovnog oslanjanja na maloprodajne partnere.

Bruto marža je takođe porasla na 49,2 odsto, ali Najk navodi da je najveći dio tog poboljšanja povezan sa oporavkom troškova carina, pa se ne može u potpunosti smatrati pokazateljem boljeg osnovnog poslovanja.

Ukupno gledano, investitori i dalje čekaju jasnije znake da Nikeov plan oporavka daje rezultate, dok kompanija istovremeno pokušava da smanji troškove i preokrene trend slabije prodaje na ključnim međunarodnim tržištima.