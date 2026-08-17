Logo

Akcije Najka pale na najniži nivo

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
17.08.2026 19:37

Komentari:

0
Акције Најка пале на најнижи ниво
Foto: Tanjug/AP/Jason DeCrow

Akcije kompanije Najk (Nike) pale su danas na najniži nivo u više od decenije, dostigavši novi minimum još od 2014. godine.

Od početka godine akcije ovog giganta sportske obuće pale su 38 odsto, a veliki dio pada pripisuje se kontinuiranoj slabosti poslovanja u Kini, gdje je prodaja u fiskalnoj 2026. godini pala 11 odsto međugodišnje, na 5,85 milijardi dolara, navodi se u Najkovom izvještaju o rezultatima za četvrti kvartal.

JP Morgan je početkom ovog mjeseca snizio preporuku za akcije Najka sa "neutralno" na "underweight" (ispod tržišnog pondera), uz istovremeno smanjenje ciljne cijene sa 47 na 40 dolara, zbog zabrinutosti u vezi sa dugoročnim planom kompanije za preokret poslovanja.

Akcije kompanije pale su 2,87 odsto, na 39,55 dolara po akciji, u 11.05 časova po istočnom američkom vremenu.

S druge strane, veleprodaja je porasla 4 odsto, na 6,6 milijardi dolara, što ukazuje na određene pozitivne efekte ponovnog oslanjanja na maloprodajne partnere.

Bruto marža je takođe porasla na 49,2 odsto, ali Najk navodi da je najveći dio tog poboljšanja povezan sa oporavkom troškova carina, pa se ne može u potpunosti smatrati pokazateljem boljeg osnovnog poslovanja.

Ukupno gledano, investitori i dalje čekaju jasnije znake da Nikeov plan oporavka daje rezultate, dok kompanija istovremeno pokušava da smanji troškove i preokrene trend slabije prodaje na ključnim međunarodnim tržištima.

Podijeli:

Tagovi :

Najk

berza

Komentari (0)

Više iz rubrike

Скочио евро

Ekonomija

Skočio evro

6 h

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Ekonomija

Nova nervoza na tržištu: Nafta ponovo ide prema vrhu

9 h

0
Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац

Ekonomija

Bonusi, regresi: Lidl traži radnike u 20 bh. gradova

10 h

0
klkuč, nekretnina, vrata

Ekonomija

Kupujete stan? Ovd‌je mnogi prave skupu grešku

11 h

0

  • Najnovije

22

42

Zašto Srbi i danas traže savjet od Svetog Evsignija: Pouka koju ne smijete ignorisati pred Preobraženje

22

42

Iz Bijeljine do Rusije, pa do daleke Kine - mladi David Simeunović ostvaruje svoje snove

22

21

U Pekingu svjetske igre humanoidnih robota: Takmičenje u 51 disciplini

22

18

"Trampova prijetnja carinom od 100 odsto na britansku robu nije blef"

22

01

Zbog videa o požarima tražili bojkot njenih saradnji: Influenserka se oglasila

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima