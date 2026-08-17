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Nova nervoza na tržištu: Nafta ponovo ide prema vrhu

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 13:17

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Foto: Pexel/ Jan Zakelj

Cijena američke WTI nafte porasla je u poned‌jeljak iznad 82 dolara po barelu, uz dnevni rast od oko 0.7 odsto, dok zastoj između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavlja da podstiče strahovanja za snabdijevanje preko strateški važnog Ormuskog moreuza.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je da pregovori Vašingtona i Teherana trenutno nisu u toku i poručio da SAD moraju prihvatiti iranske uslove kako bi se normalizovao pomorski saobraćaj kroz prolaz kojim se transportuje značajan dio svjetske nafte, navodi fx.

Dodatnu nervozu na tržištu izazivaju obnovljeni sukobi Izraela i Hezbolaha u Libanu, kao i ukrajinski napadi na ruske rafinerije, koji povećavaju neizvjesnost oko dostupnosti energenata i održavaju takozvanu geopolitičku premiju u cijeni nafte.

Zalihe pod posebnom pažnjom

Analitičari Rabobanke upozoravaju da ni korištenje američkih strateških rezervi nije zaustavilo rast cijena, dok Societe Generale navodi da je sukob SAD i Irana unio snažnu volatilnost na tržište i gurnuo kratkoročne cijene nafte na višegodišnje maksimume.

Trgovci sada čekaju sedmični izvještaj Američkog instituta za naftu (API) o zalihama sirove nafte, dok bi dalji rast geopolitičkih tenzija mogao zadržati WTI iznad 82 dolara, a tehnička analiza kao naredne značajnije nivoe otpora izdvaja približno 83.57 i 84.60 dolara po barelu.

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Tagovi :

Nafta

Barel nafte

Sjedinjene Američke Države

ekonomija

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