Novac će im krenuti kao lud: Ova 3 znaka od 25. avgusta konačno pune novčanike

Tri znaka od 25. avgusta konačno pune novčanike - pare im se lijepe za prste, a dugovi nestaju. Provjerite da li ste na listi i pripremite se!

Tri znaka Zodijaka od 25. avgusta konačno pune novčanike i više ne brinu o dugovima koje su mjesecima gurali pod tepih. Ulazak Sunca u Djevicu pomera kockice na finansijskoj tabli i otvara vrata isplatama koje su odavno kasnile.

Nekome se vraća stari dug, neko potpisuje ugovor koji je već otpisao, a trećem bonus pada s neba bez ikakve najave.

Period nije čaroban, već prosto pošten. Naplaćuje se sve što ste vukli iz prethodne godine.

Novčanik prestaje da bude razlog za nervozu pred kraj meseca. Ako ste navikli da odlažete račune za neke bolje dane, ti dani upravo kucaju na vrata.

Lav

Lav prvi osjeti kako mu se pare lepe za prste i to bukvalno od ponedjeljka. Neko kome ste pozajmili novac prije godinu dana konačno seda i piše vam poruku. Ne morate ga ni juriti, sam dolazi. Uz to, posao iz inostranstva koji je visio u vazduhu dobija zeleno svjetlo.

Lavovima koji rade sa zemljom, nekretninama ili hranom stiže ponuda koju ne mogu da odbiju. Ako ste pred odlukom da prodate stan ili auto, sačekajte do kraja avgusta. Cijena će biti veća nego što očekujete. Ne pričajte o iznosima dok se novac ne nađe na računu, jer je zavist najveći neprijatelj ovog perioda.

Rak

Rak je mjesecima radio bez aplauza, a sada počinje pravi finansijski preokret. Šef koji je zaboravio na vaše prekovremene sate od‌jednom se prisjeti i pomene povišicu. Ako ste frilenser, dva klijenta vam stižu u istoj nedelji i traže hitan rad.

Najvažnije za vas: ne prihvatajte prvu ponudu. Rakovi koji pregovaraju u posljednjoj nedelji avgusta dobijaju dvadeset do trideset odsto više nego što su tražili. Ovo je pravi trenutak da se setite svega što vam duguju. Javite se onima koji vam još nisu platili, pošaljite opomenu i tražite svoje. Pare neće same doći ako ih ne zatražite.

Djevica

Devica je znak koji od 25. avgusta dobija ono na šta je čekala celo leto. Banka odobrava refinansiranje pod boljim uslovima ili stiže novac sa strane koji pokriva ratu od‌jednom. Mnoge Device će zatvoriti minus na kartici i konačno više ne brinu o dugovima koji ih mesecima opterećuju.

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Djevica koja je hrabra da kaže ne lošoj ponudi, dobija bolju za sedam dana. Ne potpisujte ništa naprečac, prenosi Krstarica.