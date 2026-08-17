Adria sports conference ponovo okuplja velikane iz svijeta sporta, medija, marketinga i biznisa

Svetislav Pešić, Uroš Medić, Ćus Mateo, Ivan Milković, Marina Maljković, Nemanja, Stefan i Ljubiša Majdov samo su neki iz društva panelista koji će tokom trajanja Adria sports conference, 2. i 3. septembra, prisutnima da prenesu svoja bogata životna, sportska i poslovna iskustva. Ideja je, kažu, organizatori, da banjalučka publika, ali i brojni gosti koji će da pristignu iz Evrope i regiona, iz prve ruke saznaju kako se stiže do šampionskog uspjeha, ali i koje zamke vrebaju na tom putu.

„Veliko nam je zadovoljstvo što ćemo u svom drugom izdanju ponovo u Banjaluci da okupimo brojne šampione koji su svojim djelima ostavili neizbrisiv trag u svijetu sporta, marketinga, medija i biznisa. Adria sports conference se već nakon svoje premijere pozicionirala kao jedna od vodećih konferencija na ovu temu, a dokaz tome su brojni gosti i panelisti koji nam stižu i ove godine. Banjaluci, kao gradu blistave sportske tradicije, trebao je ovakav događaj koji na jednom mjestu okuplja velikane koji imaju šta da kažu i od kojih može mnogo toga da se nauči. Na Adria sports conference povezujemo šampionsku priču sa djelima i poznanstvima, a to je nešto što nema cijenu“, kažu organizatori

Adria sports conference ove godine podijeljena je u dvije tematske cjeline, po prvi put biće organizovana i pod vedrima nebom na lokaciji Ostrvo Stara Ada.

„Ove godine odlučili smo da predstavimo i svoje 'open er' ruho koje će, uvjereni smo, da izazove brojne pozitivne reakcije. Prvi dan Adria sports conference, nazvali smo 'Noć šampiona' i okupiće naše prijatelje, sponzore i goste koji nam stižu uz dva panela koja ćemo još malo da držimo u tajnosti, a koja će da budu, uvjereni smo, pun pogodak. Ništa manje važan nije ni naš 'Put šampiona' koji pripremamo za naredni dan na kojem će svi oni koji nam dođu, iz prve ruke, moći da saznaju sve o velikim pobjedama i životnom putu naših panelista, a to su 'lekcije' koje svima mogu da budu za nauk za neke buduće izazove. Ono što želimo posebno da naglasimo je da je ulaz potpuno besplatan za drugi dan tako da će svi zainteresovani moći da prisustvuju panelima.“ kažu organizatori.