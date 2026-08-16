Doboj: Rukometaši Melsungena osvojili šampionski trofej

Završen je 57. rukometni tv turnir šampiona u Doboju. Tokom četiri dana, Doboj je bio centar rukometnog svijeta. U finalu, kao što se očekivalo dva najbolja tima. Melsungen i lisabonski Sporting.

Ovaj put trofej ide u Njemačku.

Četiri dana vrhunskog rukometa privedena su kraju završnom borbom za trofej.

Njemačka ekipa imala je rezultatsku prednost skoro čitavu utakmicu, a apsolutni junak finalnog okršaja bio je Nebojša Simić koji je svojim bravurama na golu Melsungena opravdao renome jednog od najboljih čuvara mreže u Evropi, a iz njegovih odbrana saigrači su stigli do viška u napadu za šampionski trofej dobojskog turnira i novčanu nagradu od 7500 evra.

Dobojski turnir iznova se dokazao kao jedan od najboljih evropskih, a pun riječi hvale na račun svega što je vidio tokom četiri dana bio je i Momir Ilić. Proslavljenom srpskom rukometašu ove godine je dopala uloga ambasadora turnira kojom se, kaže, s ponosom dičio.

Bila je ovo četvrta godina kako turnirom rukovodi Danijel Šarić sa svojim saradnicima, a i ove je organizacioni ispit položen sa čistom desetkom.

Već s posljednjim zviždukom na ovogodišnjem počelo se sa organizacijom turnira za narednu godinu. Šarić ne otkriva puno, ali najavljuje rukometni spektakl kakav se još nije desio na ovim prostorima.

Treće mjesto i 5000 evra osvojili su rukometaši Slovana savladavši Al Ahli, a pete pozicije domogla se reprezentacija Katara koja je uzela mjeru ekipi Sloge. U najbolju sedmorku turnira stručni žiri je izabrao Melsungenove Nebojšu Simića, Johanesa Golu, Dimitrija Ignjatova i Danisa Krištopansa, Sportingove Martima Kostu i Orija Torkelsena, i Slovanovog Staš Skubea.