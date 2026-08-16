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Revijalnim mečevima završen bokserski kamp ''Srbija-Rusija''

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Autor:

Ivan Dragičević
16.08.2026 20:25

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Боксерски камп
Foto: ATV

Bokserski klub Slavija u prethodnih 15 dana bio je organizator kampa Srbija - Rusija.

Bokseri iz ovih zemalja, te domaći takmičari iz Republike Srpske razmijenili su iskustva i vidjeli drugačije načine treninga, a šlag na tortu stavljen je sinoć revijalnim mečevima.

Uspješno je završen bokserski kamp u organizaciji BK Slavija. Učesnici iz Rusije, Srbije i Republike Srpske, na kraju 15-dnevnog drila, suočili su se u ringu i odmjerili snage nakon zajedničkih treninga.

Publika je napravila dobar ambijent pa su bokseri pokazali sve ono što umiju, a nakon osam borbi rezultat je bio neriješen.

Puni utisaka su svi učesnici kampa. Organizaciju i domaćinstvo banjalučke Slavije hvali Vaso Stanišić, trener reprezentacije Srbije.

Domaćinima puno srce. Predsjednik Slavije Dalibor Petković najavio je nove stvari u Slaviji.

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BK Slavija

boks

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