Revijalnim mečevima završen bokserski kamp ''Srbija-Rusija''

Autor:Ivan Dragičević
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Bokserski klub Slavija u prethodnih 15 dana bio je organizator kampa Srbija - Rusija.
Bokseri iz ovih zemalja, te domaći takmičari iz Republike Srpske razmijenili su iskustva i vidjeli drugačije načine treninga, a šlag na tortu stavljen je sinoć revijalnim mečevima.
Uspješno je završen bokserski kamp u organizaciji BK Slavija. Učesnici iz Rusije, Srbije i Republike Srpske, na kraju 15-dnevnog drila, suočili su se u ringu i odmjerili snage nakon zajedničkih treninga.
Publika je napravila dobar ambijent pa su bokseri pokazali sve ono što umiju, a nakon osam borbi rezultat je bio neriješen.
Puni utisaka su svi učesnici kampa. Organizaciju i domaćinstvo banjalučke Slavije hvali Vaso Stanišić, trener reprezentacije Srbije.
Domaćinima puno srce. Predsjednik Slavije Dalibor Petković najavio je nove stvari u Slaviji.
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