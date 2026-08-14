Bokserski spektakl na otvorenom u Banjaluci: Mlade reprezentacije Rusije i Srbije u ringu

Bokserski klub Slavija u subotu će biti domaćin duela omladinskih reprezentacija Rusije i Srbije.

U okviru Međunarodnog omladinskog kampa, mladi bokseri dvije velike bokserske sile ukrstiće rukavice na otvorenom, na platou ispred BK Slavija.

Publiku očekuju atraktivni i borbeni mečevi, ali i prilika da na djelu vide neke od najtalentovanijih mladih boksera Srbije i Rusije.

Bokserski meč

Mečevi počinju u 20 časova, a ulaz za sve posjetioce je besplatan.

Domaćini pozivaju sve ljubitelje boksa i sporta da dođu u što većem broju i podrže mlade reprezentativce.