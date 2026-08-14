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Bokserski spektakl na otvorenom u Banjaluci: Mlade reprezentacije Rusije i Srbije u ringu

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Autor:

Nikola Lučić
14.08.2026 14:15

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Боксерски меч Славија
Foto: Ustupljena fotografija

Bokserski klub Slavija u subotu će biti domaćin duela omladinskih reprezentacija Rusije i Srbije.

U okviru Međunarodnog omladinskog kampa, mladi bokseri dvije velike bokserske sile ukrstiće rukavice na otvorenom, na platou ispred BK Slavija.

Publiku očekuju atraktivni i borbeni mečevi, ali i prilika da na djelu vide neke od najtalentovanijih mladih boksera Srbije i Rusije.

Боксерски меч
Bokserski meč

Mečevi počinju u 20 časova, a ulaz za sve posjetioce je besplatan.

Domaćini pozivaju sve ljubitelje boksa i sporta da dođu u što većem broju i podrže mlade reprezentativce.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

boks

Rusija

Srbija

Banjaluka

BK Slavija

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