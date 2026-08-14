Bokserski spektakl na otvorenom u Banjaluci: Mlade reprezentacije Rusije i Srbije u ringu

Autor:Nikola Lučić
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Bokserski klub Slavija u subotu će biti domaćin duela omladinskih reprezentacija Rusije i Srbije.
U okviru Međunarodnog omladinskog kampa, mladi bokseri dvije velike bokserske sile ukrstiće rukavice na otvorenom, na platou ispred BK Slavija.
Publiku očekuju atraktivni i borbeni mečevi, ali i prilika da na djelu vide neke od najtalentovanijih mladih boksera Srbije i Rusije.
Mečevi počinju u 20 časova, a ulaz za sve posjetioce je besplatan.
Domaćini pozivaju sve ljubitelje boksa i sporta da dođu u što većem broju i podrže mlade reprezentativce.
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