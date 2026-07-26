Džošua preživio dva nokdauna i nokautirao Prengu, susret sa Fjurijem blizu

Entoni Džošua ostao je na putu ka dugo očekivanom britanskom derbiju sa Tajsonom Fjurijem, pošto je u Džedi savladao Albanca Kristijana Prengu nokautom u drugoj rundi, iako je već u prvih dvadeset sekundi borbe dva puta bio na podu.

Džošua je doživio težak početak meča. Prenga, poznat kao snažan nokauter, prvo ga je oborio snažnim aperkatom, a potom još jednom poslao na pod, nagovijestivši veliko iznenađenje.

Ipak, britanski bokser se brzo oporavio. Već u drugoj rundi uzvratio je serijom snažnih udaraca desnom rukom i prekidom okončao meč, upisavši 30. pobjedu u 34 profesionalna nastupa.

Bila je to Džošuina prva borba poslije teške saobraćajne nesreće u decembru prošle godine, u kojoj su poginuli njegovi bliski saradnici Sina Gami i Latif "Lac" Ajodele.

Vidno potresen poslije pobjede, Džošua je trijumf posvetio preminulim članovima svog tima.

"Ovo je više od snage udarca. To je bio duh, to su bili Lac, Sina i njihove porodice. Boli me i da pričam o tome. Bilo je veoma teško. To su moja braća. Ne želim više da govorim o tome", rekao je Džošua.

Prenga je u meč ušao sa učinkom od 20 pobjeda, sve nokautom, a od prvog poraza u karijeri 2017. godine vezao je 16 trijumfa. Iako u dosadašnjoj karijeri nije imao najzvučnije protivnike, zamalo je priredio jedno od najvećih iznenađenja u teškoj kategoriji.

Ugovori potpisani, čeka se mjesto održavanja

Tajson Fjuri je dan ranije takođe ostvario pobjedu prekidom, savladavši Poljaka Mariuša Vaha u meču održanom na Tajlandu bez televizijskog prenosa.

Poslije uspješnog vikenda za oboju britanskih šampiona, njihov dugo najavljivani međusobni okršaj djeluje bliže nego ikada. Prema navodima britanskih medija, ugovori su već potpisani, ali mjesto održavanja borbe još nije zvanično potvrđeno.

Kao jedna od mogućnosti pominje se stadion "Vembli", gdje bi meč mogao da počne u dva časa poslije ponoći po britanskom vremenu kako bi odgovarao svjetskoj televizijskoj publici. Ipak, promoter Edi Hirn izjavio je da organizator Turki Alalših prednost daje održavanju borbe u Sjedinjenim Američkim Državama.

Džošua je poslije pobjede poslao i poruku budućem rivalu.

"Iščupaću mu srce. Ja sam najopasniji i najsuroviji šampion koji je ikada postojao. Šalu na stranu, poštujem sve što je uradio i postigao, ali sada je došlo naše vrijeme. Nadam se da će navijači uživati", poručio je britanski bokser.

Osvrnuo se i na Prengin nastup

"On je snažan momak. Mislim da Edi sada želi da ga potpiše. Ima svijetlu budućnost i, uz još malo iskustva, može da bude rame uz rame sa svima nama. Pokazao je koliko je čvrst i pružio mi je ozbiljan test. Ali, to šampioni rade – padnu, pa ustanu. To je život", zaključio je Džošua.

(RTS)