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Tragedija! Olimpijski šampion pronađen mrtav na svojoj farmi

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 18:26

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Foto: Tanjug/AP/Rebecca Blackwell

Nakon tragične vijesti iz Norveške, sportska javnost ostala je u šoku. Dvostruki olimpijski šampion u veslanju, Olaf Tufte, pronađen je mrtav u utorak popodne na svojoj farmi, što je zvaničnim saopštenjem potvrdila i njegova porodica.

Slavni sportista preminuo je u 50. godini.

Na njegovom imanju, koje se nalazi oko 80 kilometara južno od Osla, hitna pomoć je reagovala ubrzo po pozivu. Tufte je helikopterom prebačen u bolnicu, ali ljekari, nažalost, nisu uspjeli da ga spasu.

Uzrok smrti za sada nije zvanično objavljen. Kako prenosi portal „Gol“, u trenutku tragedije nije bilo svjedoka, a još uvijek nije razjašnjeno ni ko je uputio poziv hitnim službama. Iza sebe je ostavio suprugu Ainu i dvoje djece.

Olaf Tufte ostaje upamćen kao najuspješniji veslač u istoriji Norveške. Osvojio je zlatne medalje u skifu na Olimpijskim igrama u Atini 2004. i Pekingu 2008. godine, dok je u kolekciji imao i srebro iz Sidneja 2000. i bronzu iz Rija 2016. Pored olimpijskih uspjeha, dva puta se penjao i na sam vrh svijeta osvajajući titule svjetskog šampiona.

Svjetska veslačka federacija se uz fotografiju i kratak opis oprostila od legendarnog sportiste.

"Sa velikom tugom Svjetska veslačka federacija (World Rowing) oprašta se od Norvežanina Olafa Tuftea, osvajača četiri olimpijske medalje i šest medalja na svjetskim prvenstvima.

Na vodi je bio beskompromisan takmičar, a van nje veliki prijatelj svima. Bio je i dobitnik medalje Tomasa Kelera, najvišeg priznanja koje se dodjeljuje u svijetu veslanja.

Naše misli su uz Olafovu porodicu, Veslački savez Norveške i cijelu veslačku zajednicu", stoji u tekstu.

(Kurir)

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Norveška

Olaf Tufte

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