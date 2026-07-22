Tragedija! Olimpijski šampion pronađen mrtav na svojoj farmi

Nakon tragične vijesti iz Norveške, sportska javnost ostala je u šoku. Dvostruki olimpijski šampion u veslanju, Olaf Tufte, pronađen je mrtav u utorak popodne na svojoj farmi, što je zvaničnim saopštenjem potvrdila i njegova porodica.

Slavni sportista preminuo je u 50. godini.

Na njegovom imanju, koje se nalazi oko 80 kilometara južno od Osla, hitna pomoć je reagovala ubrzo po pozivu. Tufte je helikopterom prebačen u bolnicu, ali ljekari, nažalost, nisu uspjeli da ga spasu.

Uzrok smrti za sada nije zvanično objavljen. Kako prenosi portal „Gol“, u trenutku tragedije nije bilo svjedoka, a još uvijek nije razjašnjeno ni ko je uputio poziv hitnim službama. Iza sebe je ostavio suprugu Ainu i dvoje djece.

It is with heavy hearts World Rowing mourns the passing of Olaf Tufte of Norway, 4x Olympic medallist and 6x World Championship medallist.



A fierce competitor on the water, and a great friend to everyone off of it, Olaf was also a recipient of the Thomas Keller Medal, the… pic.twitter.com/mWoZEij5QS — World Rowing (@WorldRowing) July 21, 2026

Olaf Tufte ostaje upamćen kao najuspješniji veslač u istoriji Norveške. Osvojio je zlatne medalje u skifu na Olimpijskim igrama u Atini 2004. i Pekingu 2008. godine, dok je u kolekciji imao i srebro iz Sidneja 2000. i bronzu iz Rija 2016. Pored olimpijskih uspjeha, dva puta se penjao i na sam vrh svijeta osvajajući titule svjetskog šampiona.

Svjetska veslačka federacija se uz fotografiju i kratak opis oprostila od legendarnog sportiste.

"Sa velikom tugom Svjetska veslačka federacija (World Rowing) oprašta se od Norvežanina Olafa Tuftea, osvajača četiri olimpijske medalje i šest medalja na svjetskim prvenstvima.

Na vodi je bio beskompromisan takmičar, a van nje veliki prijatelj svima. Bio je i dobitnik medalje Tomasa Kelera, najvišeg priznanja koje se dodjeljuje u svijetu veslanja.

Naše misli su uz Olafovu porodicu, Veslački savez Norveške i cijelu veslačku zajednicu", stoji u tekstu.

(Kurir)