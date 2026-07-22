Vulić: CIK nije radio u skladu sa zakonom, neće dobiti podršku SNSD-a

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić rekla je da SNSD neće podržati izvještaj o sprovođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije /CIK/ BiH u prošloj godini, jer nije radila u skladu sa zakonom.

Vulićeva je rekla da je CIK isključivo bila poslušnik Kristijana Šmita.

"Na taj način je apsolutno ponižen ovaj dom kao najviši zakonodavni organ, i ne znam ni zbog čega nam podnose izveštaj kad oni imaju svog nalogodavca, mada, doduše, otišao je", rekla je Vulićeva na sjednici Predstavničkog doma.

Vulićeva je ukazala na to da o stavu Centralne izborne komisije prema poslanicima, najbolje govore nova pravila, te da niko ne bježi od novih tehnologija, prenosi Srna.

- Ali, ja vama postavljam pitanje: zar vas nije malo sramota da od ljudi pravite brojeve? Vi ste naumili da izbrišete naša imena i prezimena, da stavite nekakve priručnike, i sad baba od 77 godina, koja treba imati nekakav nalaz, da joj treba pomoć trećeg lica i slično, treba u nekakvim tamo priručnicima ili na nekakvoj tabli da 10 minuta traži da li ima taj neko njen - rekla je Vulićeva.

Dnevni red je iscrpsljen, a nakon pauze, poslanici će glasati o tačkama koje su danas bile na dnevnom redu.