Nevrijeme "biblijskih razmjera": Uragan harao gradovima, desetine ljudi povrijeđene

Zbog posljedica jake oluje koja je protekle noći pogodila Sjevernu Makedoniju pomoć je u skopskim bolnicama zatražilo više od 30 povrijeđenih osoba, a bez struje je i dalje oko 300 trafostanica širom zemlje, saopštili su zvaničnici.

Ministar zdravlja Sašo Klekovski je saopštio da su svi povrijeđeni u stabilnom stanju, i da su blagovremeno dobili medicinsku pomoć, prenosi Telma.

Direktor skopske gradske opšte bolnice "Sveti Naum Ohridski" Nebojša Nastov je izjavio da je 11 pacijenata koji su zadobili povrede tokom nevremena primljeno na Traumatološku kliniku u Skoplju, a da je 22 pacijenta primljeno u gradsku bolnicu.

Kako je saopšteno, nekoliko zdravstvenih ustanova širom zemlje takođe je oštećeno tokom nevremena, tako što je vjetar odnosio dio krovne konstrukcije, ili zbog palog drveća.

Nevrijeme koje je pogodilo nekoliko gradova u Sjevernoj Makedoniji dovelo je do oštećenja trafostanica i nekoliko stotina oborenih stubova, zbog čega je sinoć 2.308 trafostanica Elektrodistribucije ostalo bez struje.

Nestancima struje najviše su bili pogođeniji dijelovi Skoplja, Kumanova i Kočana a prema saopštenju državne Elektrodistribucije trenutno je još oko 300 trafostanica širom zemlje i dalje bez struje, jer oborena vegetacija na mnogim mjestima potpuno blokira pristup i dodatno otežava rad.

Uragan poharao dijelove zemlje

U neviđenom nevremenu koje je u utorak pogodilo dijelove Sjeverne Makedonije pričinjena je velika materijalna šteta, a desetine osoba je povrijeđeno.

Hidrometeorološka uprava Sjeverne Makedonije objavila je danas da je područje Skoplja, Štipa i Strumice, tokom jučerašnjeg nevremena, pogodio uragan.

Padnati drvja i semafori, otkornati krovovi i prozorci, prekini vo električnata mreža, blokirani patišta. Ova se posledicite od nevremeto so silen veter i dožd koe popladnevo okolu 17:00 časot go zafati Skopje.



Graѓanite koi se najdoa na otvoreno baraa zasolništa. Luѓeto na… pic.twitter.com/GJJd5MDrar — TRT Balkan MK (@TRTBalkanMK) July 21, 2026

Kako se navodi u saopštenju, na automatskoj meteorološkoj stanici u Štipu u 17.00 registrovan je uragan sa maksimalnim udarom vjetra od 134 kilometra na sat, sa pravcem zapad-sjeverozapad.

U Skopskoj kotlini, na automatskoj meteorološkoj stanici "Skoplje", u 16.10 registrovan je uragan sa maksimalnim udarima vjetra od 130 kilometara na sat i sa pravcem sjever-sjeverozapad.

Vjetar iste brzine od 130 kilometara na sat, sjeverozapadnog pravca, registrovan je i na Automatskoj meteorološkoj stanici "Novo Selo" u Strumici, u 17.50.

"Orkan/uragan, prema klasifikaciji jačine vjetra, je vjetar čija brzina prelazi 118 kilometara na sat. To je izuzetno jak vjetar koji se veoma rijetko javlja na ovoj teritoriji i uzrokuje velika razaranja i značajnu štetu širih razmjera", navodi se u saopštenju, a prenosi Tanjug.