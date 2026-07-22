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Urugvajci pucali u Argentince, na navijače ispaljena kiša metaka

22.07.2026 19:16

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Уругвајци пуцали у Аргентинце, на навијаче испаљена киша метака
Foto: X/@NNhelber

Divljanje huligana i pucnjava obilježilo je povratak navijača argentinskog Tigra sa gostovanja Nacionalu, pošto je na njihov autobus ispaljena kiša metaka.

U ovom oružanom napadu stradala su dvojica navijača tima iz Buenos Ajresa. Oni su sa prostrelnim ranama hitno prebačeni u bolnicu, ali su ljekari potvrdili da nisu u životnoj opasnosti i da se nalaze u stabilnom stanju, javlja "Ole".

Incident se odigrao dok je oko dve hiljade gostujućih pristalica u sjajnom raspoloženju putovalo nazad, slaveći ubjedljiv trijumf od 3:0 u prvoj utakmici šesnaestine finala Kopa Sudamerikana.

Huligani koji navijaju za Nacional prvo su blokirali i kamenovali vozila, da bi zatim izvadili vatreno oružje i ispalili desetak hitaca. Do zasjede je došlo na raskrsnici Rute 1 i Avenije Sibils, nedugo pošto su autobusi napustili stadion "Gran Park Central" i krenuli ka Koloniji.

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Tagovi :

Urugvaj

Argentina

Pucnjava

Navijači

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