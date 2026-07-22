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Iran crta mete na Balkanu, stigla prijetnja

22.07.2026 20:13

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Иран црта мете на Балкану, стигла пријетња
Foto: Envato/NaturesCharm

Bugarski parlament izglasao je odluku kojom se odobrava raspoređivanje američkih vojnih aviona za dopunu goriva u vazduhu na teritoriji te zemlje, u trenutku kada rastu napetosti na Bliskom istoku i dok Vašington prijeti novom eskalacijom vojnih udara na Iran.

Bugarski parlament izglasao je odluku kojom se odobrava raspoređivanje američkih vojnih aviona za dopunu goriva u vazduhu na teritoriji te zemlje, u trenutku kada rastu napetosti na Bliskom istoku i dok Vašington prijeti novom eskalacijom vojnih udara na Iran.

Zahtjev Vašingtona, koji je podnesen u petak, parlament u Sofiji usvojio je sa 136 glasova za, 13 protiv i dva uzdržana.

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Na osnovu ove odluke, Bugarska će odobriti raspoređivanje do osam aviona-tankera KC-135 i do 250 pripadnika američkih oružanih snaga, koji će biti zaduženi za podršku logističkim operacijama.

Američke letjelice biće stacionirane u vazduhoplovnoj bazi Bezmer, na jugoistoku zemlje, od 24. jula do 1. oktobra 2026. godine.

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Ovaj potez dolazi u trenutku kada Izrael nastoji da oslobodi kapacitete na aerodromu Ben Gurion, u blizini Tel Aviva, gdje su mjesecima bili stacionirani američki avioni-tankeri.

Prisustvo vojnih letjelica na glavnom izraelskom aerodromu znatno je ograničavalo broj komercijalnih letova, pa SAD slanjem dijela snaga u Bugarsku preusmjeravaju logističke operacije usred eskalacije sukoba sa Teheranom.

Vijest o mogućem premještanju američkih snaga u Bugarsku izazvala je brzu i oštru reakciju Teherana. Iranske vlasti upozorile su Sofiju da bi svako pomaganje američkim vojnim operacijama učinilo Bugarsku saučesnikom agresora i kriminalaca.

S druge strane, bugarski premijer Rumen Radev odbacio je optužbe i naglasio da teritorija njegove zemlje neće biti korištena za direktne napade.

„Ovi avioni za dopunu goriva koristiće se isključivo za logističke misije i dopunjavanje goriva u letu izvan bugarskog vazdušnog prostora. Bugarska neće biti korištena kao baza za napade na Iran“, poručio je Radev.

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Balkan

Bugarska

Iran

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