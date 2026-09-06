Iran upozorio SAD: Pravila igre u ratu su se promijenila

Autor:ATV redakcija
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SAD bi trebale da shvate da su se pravila igre u ratu protiv Irana promijenila "prije nego što bude prekasno", izjavio je predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Baker Kalibaf.
"Od sada, svaki napad na interese i bezbjednost Irana dobiće brži, teži i bolniji odgovor", rekao je Kalibaf u govoru objavljenom na "Telegramu".
On se obratio javnosti dan nakon što su SAD napale nekoliko iranskih tankera u Persijskom zalivu.
Američka vojska je saopštila da je to bio odgovor na potez Irana da ispali dvije balističke rakete na američke brodove u regiji. Napomenuto je da nije bilo povrijeđenih među američkim vojnicima, prenosi Srna.
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