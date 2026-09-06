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Monstrum: Silovao dječaka od 14 godina, pa progonio djevojku u Portsmutu

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06.09.2026 12:04

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Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.
Foto: Pixabay/geralt

Iračanin (33) optužen je za silovanje 14-godišnjeg dječaka, proganjanje žene u dvadesetim godinama i oštećenje tuđe imovine, nakon istrage koja je povezala dva odvojena slučaja u britanskom Portsmutu.

Sadik Farhad Azad, koji prema navodima policije nema stalnu adresu, nalazi se u pritvoru, a pred Krunskim sudom u Portsmutu trebalo bi da se pojavi u ponedjeljak, 7. septembra.

Prvi slučaj odnosi se na navodno silovanje 14-godišnjeg dječaka.

Policija Hempšira i ostrva Vajt saopštila je da je 11. avgusta primila prijavu da je maloljetnik silovan u jednom prolazu kod London Rouda u Portsmutu.

Prema navodima policije, incident se dogodio između 19 i 20 časova 6. avgusta.

Dječak je prethodno razgovarao sa muškarcem u autobusu, ali ga prije tog susreta nije poznavao. Nakon prijave pokrenuta je istraga.

Slučaj je dobio novi obrt 1. septembra, kada je policiji stigla potpuno odvojena prijava žene u dvadesetim godinama.

Ona je prijavila muškarca za kojeg tvrdi da ju je proganjao oko godinu dana.

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Prema navodima policije, muškarac je takođe navodno oštetio automobil koji pripada članu njene porodice.

Istrage dva slučaja na kraju su dovele policiju do istog osumnjičenog.

Azad je potom uhapšen i optužen za silovanje dječaka uzrasta između 13 i 15 godina, proganjanje i nanošenje štete na imovini čija je vrijednost manja od 5.000 funti, kako prenosi Dejli Mejl.

Policija je saopštila da je 33-godišnjak državljanin Iraka i da nema stalnu adresu.

Nakon podizanja optužnice određen mu je pritvor, a njegovo sljedeće pojavljivanje pred sudom zakazano je za ponedjeljak.

Optužbe protiv njega u ovom trenutku nisu presuda, a o njegovoj krivici odlučivaće sud.

(telegraf)

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Silovanje

Dječak

majka

proganjanje

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