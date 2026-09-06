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Izbori u Saksoniji-Anhaltu: Istorijska šansa za AfD, još jedno poniženje za Merca

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06.09.2026 11:45

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Учесници чекају почетак кампање АфД Саксонија-Анхалт у Магдебургу, Њемачка, у суботу 18. јула 2026.
Foto: Tanjug/AP/Klaus-Dietmar Gabbert

Birači u njemačkoj saveznoj pokrajini Saksoniji-Anhaltu danas izlaze na izbore za pokrajinski parlament, na kojima bi desna Alternativa za Njemačku (AfD), prema istraživanjima javnog mnjenja, mogla da osvoji više od 40 odsto glasova i prvi put u poslijeratnoj istoriji Njemačke dobije priliku da formira pokrajinsku vladu.

Na izborima pravo glasa ima oko 1,7 miliona birača. AfD mjesecima ubjedljivo vodi u anketama, a njen kandidat za pokrajinskog premijera Ulrih Zigmund mogao bi da postane prvi šef pokrajinske vlade u Njemačkoj koji pripada stranci zvanično označenoj kao krajnje desna.

Osim AfD-a, prema anketama, izvjesno je da bi u pokrajinski parlament mogle da uđu još samo Hrišćansko-demokratska unija (CDU) aktuelnog premijera pokrajine Svena Šulcea, inače stranka kancelara Fridriha Merca, i Ljevica, koja tradicionalno ima snažnu podršku u istočnoj Njemačkoj, prenosi Sputnjik.

Ostale stranke, uključujući Socijaldemokratsku partiju Njemačke (SPD), Zelene, Slobodne demokrate (FDP) i Savez Sare Vagenkneht (BSV), bore se da pređu izborni prag od pet odsto.

SPD, koja je dio savezne vladajuće koalicije sa CDU i bavarskom Hrišćansko-socijalnom unijom (CSU), prema anketama u Saksoniji-Anhaltu ima manje od osam odsto podrške, koliko je osvojila na prethodnim pokrajinskim izborima. FDP se nalazi na oko tri odsto, dok su i Zeleni ispod praga za ulazak u parlament. BSV, koji na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhaltu učestvuje prvi put, takođe ima podršku manju od pet odsto.

Ukoliko veći broj manjih stranaka ne pređe izborni prag, povećava se mogućnost da AfD osvoji apsolutnu većinu i samostalno formira pokrajinsku vladu. Situacija bi, međutim, mogla da bude posebno složena i u slučaju da u parlament uđu CDU, Ljevica i SPD. Te tri stranke zajedno bi mogle da imaju više mandata od AfD-a, ali je CDU 2018. usvojio odluku o nespojivosti saradnje i sa AfD-om i sa Ljevicom.

Kako god da bude, jasno je da Saksoniju-Anhalt očekuje veoma komplikovan proces formiranja vlasti ukoliko AfD ne osvoji apsolutnu većinu. U suprotnom, ukoliko veliki broj manjih stranaka ostane ispod izbornog praga i AfD iskoristi takvu raspodjelu glasova, ta stranka mogla bi prvi put da samostalno preuzme pokrajinsku vlast u Njemačkoj.

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AfD

Njemačka

izbori

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