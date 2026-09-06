Avion pao pored kuća, poginulo dvoje djece, dvije osobe kritično

Autor:ATV redakcija
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Dvoje djece poginulo je, a dvije odrasle osobe teško su povrijeđene u padu aviona u Kaliforniji.
Jednomotorni avion srušio se u subotu nešto prije 14 sati u blizini aerodroma "Sierra Sky Park Airport" kod Fresna. Nakon pada letjelica se zapalila na obali rijeke San Hoakin, piše San.
Na mjesto nesreće odmah su upućene policijske i vatrogasne ekipe.
Vatrogasci su se borili s velikim požarom i gustim stubovima crnog dima kako bi spriječili širenje vatre prema obližnjim kućama.
U avionu su se u trenutku nesreće nalazile četiri osobe – dvoje djece i dvije odrasle osobe. Djeca su proglašena mrtvima na mjestu nesreće, dok su dvije odrasle osobe s teškim povredama prevezene u bolnicu.
Prema prvim informacijama, njihovo stanje je kritično. Okolnosti zbog kojih je avion pao zasad nisu poznate, a nadležne službe bi trebalo da utvrde uzrok nesreće, prenosi Net.hr.
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