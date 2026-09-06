Klizište zatrpalo grad, raste broj poginulih: Katastrofa u Kini

Broj stradalih u klizištu u istočnoj Kini, koje je pokrenula višednevna obilna kiša usljed tajfuna Saudel, porastao je na najmanje tri, dok se devetoro ljudi vodi kao nestalo, a više od 5.300 ljudi evakuisano je na bezbjednije lokacije.

Klizište je u subotu rano ujutru zahvatilo dio jednog sela u okrugu Sečuan, u provinciji Đangsi, pri čemu je oštećeno oko 12 kuća.

Spasioci su jutros pronašli tijela još dvije osobe, čime je broj stradalih povećan na tri, objavila je kineska državna televizija Si-Si-Ti-Vi.

Odvojeno, Si-Si-Ti-Vi je javio da su dvije osobe stradale u provinciji Hunan, u centralnom dijelu južne Kine, nakon obilnih padavina koje je donio tajfun Saudel.

✨🇨🇳A mudslide hit Gaoping Town, Suichuan County, Jiangxi, on Saturday. Rescuers have pulled out three trapped individuals, but two were killed. Ten people are still missing. All remaining residents in the area have been moved to safety. Search and rescue efforts are in… pic.twitter.com/FBtDQRResK — 🇨🇳XuZhenqing徐祯卿 (@XueJia24682) September 6, 2026

Klizište u gradu Gaoping u okrugu Sečuan, u kineskoj provinciji Đangsi, izazvale su obilne padavine koje je sa sobom donio tajfun Saudel, prenosi Asošijeted pres.

Kako se navodi, klizište je pogodilo dio sela u okrugu Suičuan u provinciji Đangsi rano u subotu, što je navelo spasioce da požure na lice mjesta i premjeste stanovnike na bezbjednije tlo kako bi spriječili dalju opasnost, saopštile su lokalne vlasti.

Saudel, osamnaesti tajfun u Kini u ovoj godini, u četvrtak je treći put zahvatio kopno, i to u okrugu Džangpu, u okviru grada Džangdžou u pokrajini Fuđen, što je dovelo do evakuacije desetina hiljada ljudi usljed upozorenja na snažne vjetrove i obilne pljuskove.

Tajfun je, takođe, pogodio 128.500 stanovnika u 53 okruga susjedne pokrajine Đangsi i primorao na hitnu evakuaciju gotovo 8.700 ljudi na tom području.