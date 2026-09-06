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Klizište zatrpalo grad, raste broj poginulih: Katastrofa u Kini

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06.09.2026 09:48

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Клизиште затрпало град, расте број погинулих: Катастрофа у Кини
Foto: X

Broj stradalih u klizištu u istočnoj Kini, koje je pokrenula višednevna obilna kiša usljed tajfuna Saudel, porastao je na najmanje tri, dok se devetoro ljudi vodi kao nestalo, a više od 5.300 ljudi evakuisano je na bezbjednije lokacije.

Klizište je u subotu rano ujutru zahvatilo dio jednog sela u okrugu Sečuan, u provinciji Đangsi, pri čemu je oštećeno oko 12 kuća.

Spasioci su jutros pronašli tijela još dvije osobe, čime je broj stradalih povećan na tri, objavila je kineska državna televizija Si-Si-Ti-Vi.

Odvojeno, Si-Si-Ti-Vi je javio da su dvije osobe stradale u provinciji Hunan, u centralnom dijelu južne Kine, nakon obilnih padavina koje je donio tajfun Saudel.

Klizište u gradu Gaoping u okrugu Sečuan, u kineskoj provinciji Đangsi, izazvale su obilne padavine koje je sa sobom donio tajfun Saudel, prenosi Asošijeted pres.

Kako se navodi, klizište je pogodilo dio sela u okrugu Suičuan u provinciji Đangsi rano u subotu, što je navelo spasioce da požure na lice mjesta i premjeste stanovnike na bezbjednije tlo kako bi spriječili dalju opasnost, saopštile su lokalne vlasti.

Saudel, osamnaesti tajfun u Kini u ovoj godini, u četvrtak je treći put zahvatio kopno, i to u okrugu Džangpu, u okviru grada Džangdžou u pokrajini Fuđen, što je dovelo do evakuacije desetina hiljada ljudi usljed upozorenja na snažne vjetrove i obilne pljuskove.

Tajfun je, takođe, pogodio 128.500 stanovnika u 53 okruga susjedne pokrajine Đangsi i primorao na hitnu evakuaciju gotovo 8.700 ljudi na tom području.

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Tagovi :

Kina

klizište

nesreća

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