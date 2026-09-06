Dok je krao bakar udarila ga je struja: Bio je u komi 29 dana, onda šok

Daren Haris preživio je strujni udar od 11.000 volti u napuštenoj zgradi. Bio je skoro mjesec dana u komi i prošao kroz 33 operacije.

Jedna pogrešna odluka bila je dovoljna da se život Darena Harisa zauvijek promijeni. Britanac je u novembru 2020. godine ušao u napušteni industrijski objekat u Vulverhemptonu kako bi neovlašćeno uzeo metalni otpad, ne sluteći da električna instalacija u zgradi još radi.

Kada je lijevom rukom dodirnuo bakarnu šinu u razvodnoj tabli, kroz njegovo tijelo prošla je struja napona 11.000 volti. Udar ga je odbacio preko prostorije, zapalio mu odjeću i nanio povrede zbog kojih su ljekari vjerovali da neće preživjeti.

Skoro šest godina kasnije, Daren je prošao kroz 33 operacije, ali se njegova borba još nije završila.

Mislio je da je struja isključena

Daren je prije nesreće radio kao skelar, ali je tokom pandemije virusa korona ostao bez redovnih primanja. Kako nije imao sređenu poresku dokumentaciju, nije mogao da dobije državnu pomoć namijenjenu samozaposlenima.

Pokušavajući da dođe do novca, sa prijateljima je ušao u napuštenu čeličanu koja je bila predviđena za rušenje. Vrata prostorije sa električnim instalacijama bila su otvorena, svjetla nisu radila i ništa nije ukazivalo na to da je postrojenje još pod naponom.

Zbog toga je pretpostavio da je struja isključena.

Međutim, kada je dodirnuo bakarni dio razvodne table, njegovo tijelo se ukočilo, a snažan udar odbacio ga je do zida i plafona. Izgubio je svijest dok mu je odjeća bila u plamenu.

Uprkos katastrofalnim povredama, u jednom trenutku se osvjestio i uspio da istrči iz zgrade. Dok je pokušavao da ugasi vatru, plamen se ponovo pojavio. Nastavio je da trči prema glavnom putu, gdje je uspio da zaustavi kola Hitne pomoći koja su već bila upućena na mjesto nesreće.

Ljekari nisu vjerovali da će preživjeti

Bolničari koji su prvi stigli zatekli su prizor za koji su kasnije govorili da ga nikada neće zaboraviti. Darenove podlaktice bile su spaljene do kostiju, dok su mu mišići na rukama bili teško oštećeni.

Prebačen je u bolnicu „Kraljica Elizabeta“ u Birmingemu, gdje je stavljen u indukovanu komu. Prema njegovom najnovijem svjedočenju, u komi je proveo 29 dana.

Daren tvrdi da mu je srce tokom spasavanja prestalo da radi i da je ukupno 14 minuta bio bez znakova života. Tokom oporavka tri puta je dobio sepsu, a suočio se i sa potpunim otkazivanjem bubrega.

Opekotine trećeg stepena zahvatile su približno 47 odsto njegovog tijela. Izgubio je lijevi palac, oba uha i dio nosa, dok su ljekari morali da koriste kožu sa njegovih nogu kako bi sanirali povrede na licu, stomaku i rukama.

Do danas je imao 33 operacije.

Pogled u ogledalo bio je novi udarac

Kada se probudio iz kome, Daren u prvi mah nije shvatao razmjere svojih povreda. Vjerovao je da je umro još u napuštenoj zgradi, pa mu je samo buđenje djelovalo nestvarno.

Najteži trenutak uslijedio je kada je prvi put ugledao svoj odraz u ogledalu. Čovjek kojeg je vidio više nije ličio na onoga kakav je bio prije nesreće.

Daren je priznao da mu suočavanje sa promjenama na licu i tijelu nije donijelo samo fizičku već i duboku psihičku bol. Godinama se bori sa posttraumatskim stresnim poremećajem, depresijom i posljedicama života sa vidljivim ožiljcima.

U najtežim periodima pokušao je da sebi oduzme život. Ipak, kaže da je svaki put uspio da pronađe snagu da nastavi borbu.

„Svaki put sam uspio ponovo da se podignem“, ispričao je.

Zbog nesreće trpi i uvrede

Pored teškog oporavka, Daren se suočava i sa surovim komentarima pojedinaca na društvenim mrežama. Dok mu mnogi pružaju podršku, drugi tvrde da je povrede „zaslužio“ jer je u napušteni objekat ušao da bi ukrao metal.

On ne bježi od odgovornosti i priznaje da je postupio pogrešno i protivzakonito. Ipak, smatra da nijedna loša odluka ne opravdava doživotnu patnju.

Daren danas živi u Midlsbrou i uspio je da se vrati poslu. Ponovo radi kao skelar, redovno trenira i prikuplja pomoć za druge osobe koje žive sa posljedicama teških opekotina.

Prikuplja novac za rekonstrukciju lica

Njegova naredna velika borba jeste prikupljanje novca za napredne rekonstruktivne zahvate na licu. Cilj kampanje je 100.000 funti, a do sada je prikupljeno približno 15.000.

Daren se nada da bi savremene metode, uključujući tehnologiju biološke štampe i uzgajanje tkiva od sopstvenih ćelija, mogle da pomognu u rekonstrukciji ušiju, nosa i drugih oštećenih dijelova lica. Riječ je, međutim, o njegovom planu i očekivanju, a ne o garantovanom ishodu liječenja.

Svoju priču danas koristi kako bi upozorio druge da zbog finansijskih problema ne donose odluke koje bi mogle da ih koštaju života.

„Ne bih ovo poželio ni najgorem neprijatelju. Želim da budem inspiracija ljudima koji prolaze kroz krizu“, poručio je Daren.

(Kurir)