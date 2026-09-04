Bijela kuća pokrenula veb-sajt sa igrama zasnovanim na Trampovoj politici

Bijela kuća pokrenula je veb-sajt sa klasičnim arkadnim video-igrama inspirisanim ideologijom pokreta MAGA, koju zastupa američki predsjednik Donald Tramp.

Trenutno je dostupno pet igara. Sve su političke adaptacije poznatih arkadnih igara.

"Tetris" je zamijenjen igrom "Izgradi zid", u kojoj igrač mora da brani granicu od priliva ilegalnih migranata.

Igra "Zmija" pretvorena je u igru u kojoj policajac, koji podsjeća na američkog direktora carinskih službi Toma Homana, prikuplja migrante duž granice sa Meksikom.

"Flepi brd" preimenovan je u "Flepi bil", u kojem igrač upravlja orlom koji nosi Trampov "Veliki predivni zakon" iznad Nacionalnog mola u centru Vašingtona.

Pored toga, na veb-sajtu se nalaze igre u kojima korisnici treba da razvrstavaju školske obroke u okviru inicijative "Učinimo Ameriku ponovo zdravom" i prikupljaju "Trampove tokene" za investicione račune za djecu, program koji je američki predsjednik pokrenuo u decembru 2025. godine.

Na sajtu se navodi da je u pripremi još jedna igra, ali datum njenog objavljivanja i detalji za sada nisu saopšteni.

Bijela kuća je na "Iksu" objavila link ka sajtu i promotivni video, prenosi Srna.