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Bijela kuća pokrenula veb-sajt sa igrama zasnovanim na Trampovoj politici

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04.09.2026 15:50

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Бијела кућа, предсједничка резиденција у Америци
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Bijela kuća pokrenula je veb-sajt sa klasičnim arkadnim video-igrama inspirisanim ideologijom pokreta MAGA, koju zastupa američki predsjednik Donald Tramp.

Trenutno je dostupno pet igara. Sve su političke adaptacije poznatih arkadnih igara.

"Tetris" je zamijenjen igrom "Izgradi zid", u kojoj igrač mora da brani granicu od priliva ilegalnih migranata.

Igra "Zmija" pretvorena je u igru u kojoj policajac, koji podsjeća na američkog direktora carinskih službi Toma Homana, prikuplja migrante duž granice sa Meksikom.

"Flepi brd" preimenovan je u "Flepi bil", u kojem igrač upravlja orlom koji nosi Trampov "Veliki predivni zakon" iznad Nacionalnog mola u centru Vašingtona.

Pored toga, na veb-sajtu se nalaze igre u kojima korisnici treba da razvrstavaju školske obroke u okviru inicijative "Učinimo Ameriku ponovo zdravom" i prikupljaju "Trampove tokene" za investicione račune za djecu, program koji je američki predsjednik pokrenuo u decembru 2025. godine.

Na sajtu se navodi da je u pripremi još jedna igra, ali datum njenog objavljivanja i detalji za sada nisu saopšteni.

Bijela kuća je na "Iksu" objavila link ka sajtu i promotivni video, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Igrice

Donald Tramp

Bijela kuća

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