Bijela kuća pokrenula veb-sajt sa igrama zasnovanim na Trampovoj politici

Autor:ATV redakcija
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Bijela kuća pokrenula je veb-sajt sa klasičnim arkadnim video-igrama inspirisanim ideologijom pokreta MAGA, koju zastupa američki predsjednik Donald Tramp.
Trenutno je dostupno pet igara. Sve su političke adaptacije poznatih arkadnih igara.
"Tetris" je zamijenjen igrom "Izgradi zid", u kojoj igrač mora da brani granicu od priliva ilegalnih migranata.
Igra "Zmija" pretvorena je u igru u kojoj policajac, koji podsjeća na američkog direktora carinskih službi Toma Homana, prikuplja migrante duž granice sa Meksikom.
"Flepi brd" preimenovan je u "Flepi bil", u kojem igrač upravlja orlom koji nosi Trampov "Veliki predivni zakon" iznad Nacionalnog mola u centru Vašingtona.
Pored toga, na veb-sajtu se nalaze igre u kojima korisnici treba da razvrstavaju školske obroke u okviru inicijative "Učinimo Ameriku ponovo zdravom" i prikupljaju "Trampove tokene" za investicione račune za djecu, program koji je američki predsjednik pokrenuo u decembru 2025. godine.
Na sajtu se navodi da je u pripremi još jedna igra, ali datum njenog objavljivanja i detalji za sada nisu saopšteni.
Bijela kuća je na "Iksu" objavila link ka sajtu i promotivni video, prenosi Srna.
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